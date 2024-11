Cozinha do imóvel e outros cômodos ficaram repletos de lama (Foto: Jornal Cidade)

A estiagem deu uma trégua neste início de novembro mas a chuva que era tão esperada trouxe prejuízos para uma família moradora do bairro Porto Fino. Nesta sexta-feira um muro que fica em um terreno acima do imóvel cedeu e com isso uma enxurrada de lama invadiu a casa de Sergio Antonio Filho e da esposa Jaqueline. Todos os cômodos foram afetados, sem contar o susto com o inesperado: “Era hora do almoço. Foi um verdadeiro desespero ver a casa sendo inundada com restos de construção, entulho e mato. Além de eu e meu marido também tem a nossa filha de cinco anos que graças a Deus estava na escola e os meus sogros que são idosos e que estavam aqui com a gente no momento. Por sorte ninguém se feriu e os danos são apenas materiais. Dentro de casa não perdemos eletrodomésticos, foi apenas a sujeira. Já na área de lazer eu acredito que não ficou nada mas ainda nem conseguimos chegar lá por conta da situação. Estamos focando na limpeza dos cômodos e contando com ajuda já que o trabalho é muito”, disse Jaqueline ao Jornal Cidade.

Sala da residência ficou com o piso encoberto por lama (Foto: Jornal Cidade)

Agentes da Defesa Civil de Rio Claro estiveram no local e realizaram uma vistoria identificando que com a grande quantidade de chuva nas últimas horas a água acabou acumulando no terreno acima do imóvel onde existe uma construção. O muro acabou cedendo e a partir disso essa ‘avalanche’ foi direto para o casa mais abaixo. A secretaria de Obras da prefeitura de Rio Claro também foi acionada e orientou os moradores.

Outras ocorrências

De acordo com Danilo de Almeida Kuroishi, diretor da Defesa Civil, a chuva deixou pontos alagados como a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida 16 no Jardim São Paulo. Este segundo local foi sinalizado por funcionários da Mobilidade Urbana para evitar que motoristas passassem pelo trecho.

Média ultrapassada

De acordo com o Ceapla/Unesp/Prefeitura de Rio Claro nestes oito dias de novembro já choveu mais do que o esperado para o mês todo (163,1 milímetros). Na última medição repassada ao JC às 15h30 o acumulado estava em 195 milímetros. A previsão aponta que no domingo (10) o tempo deve voltar a ficar estável com o afastamento da frente fria.