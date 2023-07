Foto: SINTRARC – Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Rio Claro.

Concentração tem início a partir das 15 horas no Aeroclube e às 17 horas os veículos seguem para a bênção, em frente ao Lago Azul, na Av. Visconde do Rio Claro

Celebrado no dia 25 de julho, próxima terça-feira, São Cristóvão, considerado pela igreja Católica o protetor dos motoristas, caminhoneiros, taxistas e de todos os transportes, receberá homenagens no sábado (22), com a 48ª edição da Carreata de São Cristóvão.

Extremamente tradicional no município, a concentração do evento tem início a partir das 15 horas no Aeroclube de Rio Claro. A partir das 17 horas acontece a saída para a bênção dos veículos e motoristas, próximo ao portão do Lago Azul, localizado na Avenida Visconde do Rio Claro com Avenida 32.

O evento é organizado pela prefeitura municipal, paróquia Nossa Senhora Aparecida e Sindicato dos Transportadores Autônomos de Pessoas, Bens e Cargas de Rio Claro.

Pe. Renato Andreatto durante bênção em evento de 2022.

De acordo com o presidente do Sintrarc, Gilvon Barbosa, a expectativa para o evento todo ano é grande, afinal a carreata já está consolidada no município.

“Na concentração nós esperamos cerca de 300, 400 veículos, mas a contagem mesmo é feita no momento em que os carros passam para receber a bênção, próximo ao Lago. E os órgãos responsáveis estimam o público entre 1.500 e 2 mil veículos, e neste ano é o que esperamos também”, relata.

Barbosa comenta que muitas pessoas vão entrando na carreata conforme ela vai acontecendo e rumam para a bênção que é realizada pelo pároco responsável pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Pe. Gutemberg da Silva Santos.

“Muitas pessoas participam depois que já saímos da concentração, vão entrando, sempre deixando a imagem de São Cristóvão à frente. É uma tradição na cidade de Rio Claro a carreata”, finaliza Barbosa.