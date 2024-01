Rio Claro elege neste sábado (20) a corte momesca para o Carnaval 2024. A escolha será em evento marcado para as 20 horas no Grupo Ginástico Rioclarense. A entrada é gratuita e as pessoas poderão contribuir com um litro de leite. A arrecadação será destinada ao trabalho do Fundo Social de Solidariedade no atendimento às famílias que mais precisam. “Todos estão convidados a participar deste evento que abre a programação de carnaval no município”, observa Guilherme Pizzirani, secretário de Turismo.

Após a escolha de Rei Momo, Rainha e quatro princesas do carnaval, o público irá conferir show com Projeto Pura Art, que promete animar a festa com muito samba. A corte momesca é uma tradição histórica no carnaval de Rio Claro e irá se apresentar nos desfiles das escolas de samba e demais eventos da programação do Carnaval 2024. O prazo de inscrições para os candidatos foi encerrado pela Secretaria Municipal de Turismo na segunda-feira (15).