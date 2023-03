Foto – Divulgação

O projeto Mulheres que Cantam e Encantam presta uma homenagem a uma das artistas mais expressivas do país: Gal Costa. O show “Eternamente, Gal” traz canções clássicas que ficaram famosas na voz da baiana (falecida em 2022), como Tigresa, Força Estranha, Balancê e Festa do Interior. “Será um grande evento, com toda a energia da nossa homenageada”, diz William Nagib, presidente da Orquestra Filarmônica de Rio Claro. As apresentações acontecem neste sábado (11) e domingo (12), a partir das 20 horas, no Grupo Ginástico, Rua 2 nº 941, no Centro de Rio Claro. A entrada é um quilo de alimento não perecível que será doado para o Fundo Social de Solidariedade.

O espetáculo contará com as vozes das cantoras que integram o grupo, como Ariane Nagib, Eliza Sartori, Débora Laine, Michele Castro, Nicole Nagib, Cláudia Fiório, Tika, Luciene Narciso, Isabela Correa, Kátia Loureiro, Alicia Bianchini, Nat, Vanessa de Paula, Simone Brazil, Bianca Rubio e Déborah Black. Para acompanhar as cantoras, a orquestra irá se apresentar com um time de 37 músicos regidos pelo experiente maestro Luciano Filho.

Assista

Quem não puder comparecer ao Grupo Ginástico terá a oportunidade de acompanhar o concerto pelo Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro e nas redes sociais da Orquestra.