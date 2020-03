A prefeitura de Rio Claro realiza sábado (7) mais um evento de adoção de cães e gatos. Os interessados em adotar um animal de estimação podem comparecer à praça da Igreja São Benedito, na Rua 9 entre as avenidas 13 e 15, das 9 às 14 horas.

Onze cães adultos, seis fêmeas e cinco machos, serão colocados para adoção, todos vacinados, vermifugados e castrados. Com o nome “Adote um Amor”, o evento também terá gatos filhotes à espera de uma nova família. A iniciativa é do canil municipal, vinculado ao departamento de Proteção Animal da Secretaria do Meio Ambiente.

“Os animais no canil recebem todos os cuidados e precisam de uma família. Essa é mais uma grande oportunidade para os moradores de Rio Claro e região adotarem esses animais”, comenta o secretário da pasta, Ricardo José Lemes, o Ricardo Campeão.

Os interessados devem comparecer munidos de documento pessoal e comprovante de endereço para entrevista. Os procedimentos incluem visita da equipe do DPA à casa do possível adotante para confirmar que o animal estará em boas condições em seu novo lar.

“As vistorias são determinantes para que as adoções sejam efetivadas e só são realizadas com a apresentação desses documentos”, destaca Giselle Pfeifer, diretora do departamento de Proteção Animal.

Um dos principais motivos para que a adoção seja bem-sucedida é o conhecimento sobre a posse responsável.