Os políticos de Rio Claro, e de todo o País, têm até o dia 1º de novembro para prestar as contas das suas campanhas eleitorais a deputados e deputadas estaduais e federais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso não o façam ou deixem de atender às regras determinadas para a prestação, os candidatos poderão incorrer em infração grave que será apurada na prestação final. Se forem comprovadas irregularidades, os políticos responderão judicialmente. Conforme levantamento do Jornal Cidade, os postulantes da cidade somam mais de R$ 3,1 milhões em receitas. Em contrapartida, as despesas contratadas chegaram a quase R$ 1,3 milhão, segundo dados atualizados na última sexta-feira.

Estaduais

Os candidatos a deputados estaduais notificaram as seguintes receitas: Aldo Demarchi (R$ 941.754,72 em receita, com despesas contratadas em R$ 524.475,98); Maria do Carmo Guilherme (R$ 800 mil em receita, com R$ 356.517,44 em despesas); Carol Gomes (R$ 300 mil em receitas, com R$ 105.761,63 em despesas); Juninho da Padaria (R$ 83.821,70 em receitas, com R$ 1.435,00 em despesas indicadas até a sexta-feira); João Guilherme (R$ 137.111,48 em receitas recebidas, com R$ 9.000,00 em despesas).

Fred Martins (R$ 15 mil em receitas, com despesas de R$ 3.246,00); Ricardo Campeão – Coletivo Verde (R$ 157 mil em receitas, com R$ 136.494,00 em despesas contratadas); Vinícius Rodrigues (R$ 8.717,89 em receitas, mas não indicou nenhum gasto de campanha); Brigida Pinatti (R$ 250 mil em receitas, mas também não notificou nenhuma despesa contratada); Rubinho Cruse (R$ 24.732,00, sem indicação de gastos); e Heitor Tommasini (sem indicação de receitas e despesas).

Federais

Heitor Alves (R$ 117 mil em receitas, com despesas contratadas de R$ 77.360,00); Alessandro Almeida (R$ 156 mil em receitas, com gastos de R$ 38.610,00 indicados); Ítalo Lorenzon (receita de R$ 25 mil e gastos contratados de R$ 12.971,00); Hernani Leonhardt (R$ 50 mil em receita, indicação de R$ 24.564,45 em gastos); Coronel Tomasella (R$ 26.148,40 em receita, sem indicação de despesas); Rose Archangelo (R$ 13.353,91 em receita, com despesas de R$ 700,00); e Litholdo (R$ 100 mil em receitas, sem indicação de despesas contratadas).

Gastos

Dados atualizados na sexta-feira no TSE apontam que os candidatos de Rio Claro gastaram quase R$ 1,3 milhão na campanha a deputados(as).