Rio Claro recebeu nessa terça-feira (6) o primeiro candidato ao governo do Estado de São Paulo nesta campanha eleitoral. Elvis Cezar, do PDT, visitou o município e percorreu o Centro da cidade ao lado de demais integrantes do partido. Em entrevista ao Grupo JC de Comunicação, no programa Farol JC, destacou propostas para mulheres, saúde e geração de empregos. O postulante foi vereador e prefeito, por duas vezes, de Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo.

“Tenho um programa 100% mulher. No meu governo não aceitarei falta de vagas de creches. Vou investir no ensino infantil em conjunto com as 645 cidades de São Paulo. Quando faltam vagas de creche, faltam oportunidades para a mulher. A nossa visão é fazer com que as crianças tenham onde ficar e as mulheres tenham emprego. E para isso vamos abrir no Estado, nos primeiros dias, 200 mil vagas de emprego por meio de uma frente de trabalho”, diz.

A geração de empregos, de forma geral, tem com premissa o apoio a empreendedores, segundo o candidato. “Vou retomar a economia no Estado através dos empreendedores, concedendo créditos com juros baixos para que possam pagar dívidas, investir em inovação, contratar mais pessoas. Em um ano, queremos abrir um milhão de postos de trabalho”, declarou.

A saúde é outra pauta do candidato Elvis. “Os nossos hospitais regionais não têm conexão com a Secretaria de Saúde. O que proponho é uma ação contínua que vai eliminar as filas de cirurgias eletivas e também conectar os 120 hospitais regionais do Estado a uma Central de Controle de Indicadores. Por meio de 10 gestores hospitalares, vou controlar os hospitais, saber qual a demanda reprimida em cada um e já aplicar as ações para eliminá-la, controlar estoque de medicamentos para que nunca mais faltem, acompanhar a eficiência dos exames e diagnósticos, assim vamos ter gestão da saúde pública. Vai ser diferente, fiz isso enquanto prefeito”, finaliza.