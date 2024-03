Fim de semana com fechamentos de ruas e avenidas em diversos bairros, conforme boletim da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. Hoje, estão previstos bloqueios de tráfego na Rua 11 JP entre avenidas 13 JP e 15 JP, das 8 às 14 horas, no Residencial das Palmeiras, para o evento “Atos de Amor”, da Igreja Batista Betel; Rua 3 entre avenidas 1 e 2, das 9 às 12 horas, no Centro, com estacionamento de caminhão para carga e descarga de instrumentos utilizados em retreta musical; Rua 2 A entre avenidas 50 e 52, das 14 às 23 horas, no Jardim Primavera, para o “Show no Bairro”, em parceria com a Secretaria de Turismo; e na Rua 7 entre avenidas 2 e 4 (Centro), das 18 à 00:00, para mais “Uma Noite no Museu”.

Amanhã, teremos interdições na Avenida 10 entre a Visconde e a Rua 7 (Espaço Livre), das 9 às 18 horas, para o “1º Campeonato de Wheeling de Rio Claro” – que consiste em manobras e acrobacias com motos; Avenida 19, 1563 (Consolação), das 9 às 18 horas, para realização da Feira das Pretas, Rua 2 BR entre avenidas 20 e 22 (Jardim Brasília), das 14 às 22 horas, para festa em homenagem às mulheres no “Quintal do Digão”; e concentração a partir das 10 horas para saída do desfile de cavaleiros na Avenida Castelo Branco/ Rua 30, no trevo da lanchonete da Sônia. O trajeto inclui a Rua 28, Avenida Ápia até a Avenida Marginal, com encerramento na Avenida 22 (Jardim Centenário).

O tapa-buraco segue no Jardim Panorama, Santa Elisa, Rua 3 com Avenida 6, Avenida 8 com Rua 4 e Rua 4 entre avenidas 14 e 16 (Bom Retiro), ruas 15 e 16 (Terra Nova), e Avenida 60 A com Rua 8 A (Vila Cristina).

As suavizações de valeta interditam nesta quarta-feira a Avenida 9, entre ruas 4-5 e 5-6, Avenida 27, entre ruas 5 e 6, Rua 8, entre avenidas 1 e 3, Rua 10, entre avenidas 12-14 e 10-12, Rua 11, entre avenidas 13-15, 5-7 e 14-16, Avenida 25, entre ruas 18 e 19, Rua 18, entre avenidas 29 e 27.

O Departamento de Engenharia, por sua vez, informa sobre bloqueios na Avenida 38 A com Rua 13 A (Vila Alemã), Avenida 56 com Rua 10 (Vila Olinda), Rua Alpha e Avenida Potencial (Distrito Industrial), ruas dos bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza, ruas 27 e 28 (Jardim Mirassol), e Rua 23 (Jardim Anhanguera).

Sinalizações horizontais nas ruas 4, 5, 6 e 7 com Avenida Ápia (Benjamim de Castro), quadrilátero da Rua 1 até a Rua 9 e da Avenida 15 até a Avenida 24 (Centro).