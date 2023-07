Lançamento da campanha Savegnago nessa quarta-feira, dia 26 de julho

Serão três sorteios com 60 prêmios de R$ 50 mil cada, além de doações a entidades assistenciais nos municípios em que o grupo atua

Para comemorar seus 47 anos, celebrados em agosto, a rede Savegnago Supermercados lançou nessa quarta-feira (26) a campanha “Aniversário de Milhões”, que distribuirá R$ 3 milhões em prêmios para os clientes, além de doações para entidades assistenciais nas cidades em que atua. A campanha será realizada de 27 de julho a 13 de setembro e é válida em todas as unidades da rede.

Ao todo, serão realizados três sorteios, com 60 prêmios em certificados de barras de ouro no valor de R$ 50 mil cada. Haverá um ganhador para cada cidade em que a rede mantém suas lojas, totalizando 20 ganhadores por sorteio nos municípios de Sertãozinho, Ribeirão Preto, Araraquara, Araras, Americana, Barretos, Bebedouro, Campinas, Franca, Hortolândia, Jaboticabal, Jardinópolis, Leme, Limeira, Matão, Monte Alto, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos e Sumaré.

Todos os sorteios serão realizados na sede administrativa da empresa, em Sertãozinho, e serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da rede Savegnago Supermercados e por programas televisivos. “O Savegnago Supermercados está sempre antenado em promover ações que realmente façam a diferença na vida de nossos clientes. Junto com nossos colaboradores e parceiros, preparamos uma grande campanha para celebrar mais um aniversário da rede e, assim, levar aos nossos consumidores oportunidades de grandes ofertas e mix de produtos diferenciados diante de um atendimento de qualidade que sempre priorizamos. Também cumprimos com a nossa responsabilidade social em colaborar com entidades e instituições para o desempenho de suas atividades. É uma grande festa em que todos participam, colaboram e comemoram”, explica o presidente-executivo da rede, Chalim Savegnago.

Como participar?

A cada R$ 100,00 em compras, sendo cumulativos, o cliente poderá concorrer aos prêmios da promoção. Para participar, ele deverá responder corretamente à pergunta “Qual é a Rede Forte do Interior?”. Quem utilizar como forma de pagamento qualquer um dos cartões Savegnago ganhará o dobro de pontos da compra. Participando desta promoção, o cliente também participará automaticamente do “SAVE GANHE” e poderá usufruir de todos os benefícios do programa de vantagens. Quem já está cadastrado, só poderá responder à pergunta da promoção e confirmar sua participação se estiver com os dados cadastrais informados corretamente no sistema. Caso esteja faltando alguma informação, poderá atualizar no término da compra no próprio checkout. Após confirmada sua participação com a atualização dos dados e respondida corretamente à pergunta, os cupons serão gerados automaticamente nas compras posteriores, desde que exista saldo de pontos para isso.

Para concorrer aos prêmios da campanha, as compras poderão ser realizadas até o fechamento das lojas no dia 13 de setembro. Os cupons para participação dos sorteios serão gerados, impressos e entregues ao cliente pelo funcionário da rede após o pagamento da compra no checkout. Depois, basta conferir os dados e depositar os cupons nas urnas disponibilizadas nas lojas do Savegnago Supermercados.

Campanha prioriza ação social

A cada 100 cupons impressos para participação da campanha no checkout, o Savegnago Supermercados vai reverter R$ 4,00 em doação a mais de 100 instituições assistenciais

localizadas nas 20 cidades onde possui lojas, garantindo a solidariedade da promoção.

Rede Forte do Interior

Fundada em 1976 em Sertãozinho/SP, a Rede Savegnago conta atualmente com 59 lojas em funcionamento em 20 municípios do interior de São Paulo, quatro postos de

combustível, dois centros de distribuição, além de um Centro Comercial Savegnago. Prático e um moderno centro administrativo na cidade de Sertãozinho, matriz do grupo, que juntos geram mais de 12 mil postos de trabalho.

Em seu projeto de expansão para os próximos anos, entre 2023 e 2026, a expectativa da rede é dobrar seu faturamento atual ao chegar a um total de 71 lojas Savegnago e 17 unidades do Paulistão Atacadista em 23 municípios do interior de São Paulo, atingindo cerca de 6,6 milhões de habitantes.