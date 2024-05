Ivana Martins Batista segue internada em Rio Claro

Ivana Martins Batista teve parte da perna direita amputada

Está internada desde o dia 27 de abril, Ivana Martins Batista. A moradora do bairro Jardim Novo I sofreu um grave acidente de trânsito neste dia e a partir daí teve uma grande reviravolta na vida.

Na época, ela retornava de moto da casa do pai, que estava doente, e seguia para a residência onde mora quando na Rua 2 com a Avenida 27 foi atingida por um motorista idoso que segundo ela ultrapassou o sinal de ‘Pare’.

No impacto ela teve principalmente a perna direita atingida e ao ser socorrida e dar entrada no hospital acabou tendo que passar por uma amputação (um palmo abaixo de joelho).

“Quando acordei da cirurgia a minha principal preocupação nem era com a minha condição, mas sim de como eu iria conseguir cuidar do meu pai que estava com a saúde debilitada. Foi quando eu sofri um novo duro golpe: meu pai faleceu. Com autorização médica me levaram de maca até o velório para eu pudesse me despedir dele. Agora minha força está voltada na minha família e filhos e de como será daqui pra frente”, afirma Ivana.

Ela trabalhava em uma empresa no Distrito Industrial, tem uma casa financiada, é casada e tem três filhos.

Sensibilizadas com a situação duas amigas criaram uma rifa solidária com o número a R$ 5,00 onde o ganhador (a) concorre a um perfume no link que é: https://encr.pw/X7nnL

Chave PIX para outras doações é o telefone: 19998557089.