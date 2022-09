A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação termina nesta sexta-feira (30). A vacina contra a pólio é para crianças de 1 ano a 4 anos e a campanha de multivacinação, para pessoas com menos de 15 anos.

Pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes a uma unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família. O atendimento é de segunda a sexta-feira a partir das 7h30. No caso das unidades dos bairros Mãe Preta, Bonsucesso e Terra Nova, que funcionam em horário estendido, a vacinação segue até as 18h30, e nas demais unidades de saúde do município a vacinação é até as 16h30. Não há vacinação nas unidades do Boa Vista, Guanabara e São Miguel.

A vacina contra a pólio também está sendo aplicada nas escolas municipais, onde as crianças também são vacinadas contra a Covid. Nesta quarta-feira (28) serão atendidos alunos de quatro escolas. Das 11 às 14 horas haverá aplicação das doses nas escolas João Rehder Neto e Paulo Koelle. Das 15 às 17 horas serão vacinados os alunos das escolas Lucia Buschinelli Carneiro e Sebastião Ambrózio.

Vacinação Covid

A vacinação contra Covid é realizada em oito locais, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30. O atendimento nas unidades de saúde da família do Mãe Preta, Terra Nova e Bonsucesso é em horário estendido, até as 18 horas. Já nos postos de saúde de Ajapi, Wenzel, Vila Cristina, Cervezão e Avenida 29, a vacinação é até as 16h30.

As primeiras doses são para quem tem 3 anos ou mais. Para a segunda dose, é necessário observar a data de retorno, marcada a lápis no cartão de vacinação. Já nos maiores de 12 anos a terceira dose é aplicada quatro meses após a segunda dose. A quarta dose é aplicada em pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a terceira dose há no mínimo quatro meses.