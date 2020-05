*** Atualização às 13h25 – A sessão foi transferida para o horário habitual, às 17h30.

A expectativa nesta segunda-feira(4), em Rio Claro é sobre a votação do projeto da reforma administrativa na Câmara Municipal. A sessão terá início às 17h30 com transmissão na página do Facebook do Jornal Cidade. Se a reforma não for aprovada, a prefeitura terá que dispensar centenas de comissionados.

Entenda

O novo prazo obtido pela Prefeitura de Rio Claro para se cumprir a decisão judicial para exonerar centenas de servidores em cargos comissionados considerados ilegais na administração municipal vence nesta segunda-feira (4), informa o secretário de Negócios Jurídicos Rodrigo Ragghiante. Os prazos processuais gerais no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foram prorrogados diante do enfrentamento ao novo coronavírus.

Internamente, a alta cúpula do Poder Executivo trabalha com várias possibilidades sobre o cumprimento da decisão. Isto porque há a expectativa de se colocarem para votação na sessão da Câmara Municipal, também nesta segunda-feira, os projetos de lei da Reforma Administrativa.