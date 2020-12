Na próxima sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, a Câmara Municipal vai realizar a solenidade de posse dos eleitos: prefeito Gustavo Perissinotto, vice Rogério Guedes e os 19 vereadores que vão integrar a nova Legislatura.

A atividade no Plenário terá início às 10 horas sem a presença do público. A medida anunciada pelo vereador Paulo Guedes, responsável pela solenidade por obter a maior votação nas urnas, segue acordo com os demais parlamentares.

Paulo Guedes informa que a medida é necessária para que Rio Claro cumpra a determinação do Governo de São Paulo. Assim como no Natal, agora no Ano Novo todo o Estado terá medidas restritivas contra o avanço do Coronavírus do dia 1º a 3 de janeiro.

Com isso, no Plenário poderão estar presentes os eleitos e representantes da imprensa previamente convidados. “Entendemos que as restrições anunciadas são necessárias para que Rio Claro dê a sua cota de colaboração no combate ao Covid-19. Como homens públicos, temos de estar alinhados com as legislações vigentes e isso inclui a determinação feita pelo Governo do Estado neste momento”, comentou Paulo Guedes.

Encerrada a solenidade de posse dos eleitos, a Câmara Municipal vai realizar sessão para a definição do novo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários responsáveis pela gestão da Casa no biênio 2021-2022. O público poderá acompanhar os trabalhos pela internet através do endereço: www.rioclaro.sp.leg.br