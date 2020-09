Alguns dos recentes episódios envolvendo desabastecimento de água em Rio Claro foram alvos dos vereadores em sessão ordinária, na noite dessa segunda-feira (21), na Câmara Municipal. Vereadores da base governista e da oposição uniram os discursos cobrando mais ações do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae). Conforme o JC, um dos problemas ocorreu no sábado (19), quando a autarquia fez um reparo emergencial em uma adutora que se rompeu na região central. Para realizar o serviço, foi necessário interromper temporariamente o abastecimento de água.

O vereador Luciano Bonsucesso (PL) utilizou a tribuna para discorrer sobre o assunto. “Na semana passada todos vereadores tiveram reclamações da falta d’água. Sempre estamos conversando com o superintendente do Daae para resolver, mas vemos que é difícil, precisa de muito investimento. Vemos bairros nobres e da periferia faltando água”, declarou, questionando ainda a qualidade da água entregue. O colega de oposição, Rafael Andreeta (PTB), endossou que “vem acontecendo e não é novidade. Faltou investimento, infelizmente o Daae foi deixado de lado. (…) problemas são naturais, mas começa a chegar estiagem, queima isso, queima aquilo”, afirma.

Os parlamentares aprovaram, também, um requerimento do vereador Adriano La Torre (PP) em que solicita à autarquia que apresente solução para a constante falta d’água no bairro Terra Nova. “Naquela região sempre falta água. Já conversei com a diretoria do Daae e eles estarão vendo esse problema”, informou. Andreeta lembrou que um reservatório d’água que fica no bairro está em desuso, o que foi destacado por Paulo Guedes (PSDB). “Hoje essa caixa d’água está desativada e vai para leilão. Pela quantidade de moradores que tem na região, as duas caixas dos Jardins das Nações, esse reservatório poderia ser utilizado para suprir a necessidade”, sugeriu.

Municípes

Em nota anterior, o Daae reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, “já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta”, informa.