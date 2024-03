Residência na V. Alemã apresentava mato alto e munícipes reclamavam da situação

Nos últimos dias, “explodiu” o número de queixas sobre passagens tomadas por mato e buracos, e ainda existem divergências sobre responsabilidade na manutenção

Quem acompanha as edições do JC certamente já reparou no aumento do número de queixas sobre calçadas intransitáveis em Rio Claro, do Centro aos bairros mais distantes . Nesta semana, o secretário de Serviços Públicos, Ronald Penteado, falou sobre o trabalho de suas equipes nesse setor. A prefeitura realiza a limpeza em casos extremos, que já estão comprometendo a segurança dos pedestres, mas Penteado reafirma que a responsabilidade pela manutenção da calçada em boas condições é do proprietário do imóvel.

Ainda tema de controvérsia, já que a responsabilidade do dono é contestada por munícipes (como já escreveu o colaborador do JC, o advogado José Carlos de Carvalho Carneiro), a má conservação das calçadas de Rio Claro é fato e compromete a segurança dos pedestres, obrigando as pessoas a dividir espaço com os carros no asfalto. Aproveitando, fica a correção. No caso abaixo, na Vila Alemã, e também numa viela no Inocoop, divulgados nos últimos dias, o secretário alerta que a limpeza já havia sido providenciada antes da publicação das queixas dos vizinhos.

Em casos críticos, como este na V. Alemã (foto da capa), prefeitura fez limpeza

”Fogo no parquinho” – Não foi só o tempo que mudou repentinamente neste fim de semana. No cenário político, o anúncio da filiação do ex-prefeito Nevoeiro Jr. ao PSDB (na foto abaixo com a presidente Giselle Pfeifer) movimentou os bastidores. Procurada pela coluna, Gisele, por enquanto, não fala sobre pré-candidatura a prefeito. Mas quem conhece o perfil de Nevoeiro garante que ele não voltaria ao cenário sem estar “na cabeça” da chapa. Procurado, Nevoeiro não repsondeu aos contatos para comentar a filiação.Embora tenha assinado com um partido de centro, o ex-prefeito vem militando nas redes sociais contra o petismo e a favor do movimento bolsonarista há tempos. E, no passado, foi liderança legítima dos conservadores. Ou seja, a tempestade vai atingir área mais “a direita”.

Ex-prefeito Nevoeiro Jr. com a presidente Giselle Pfeifer

lll Alerta

A OAB de Rio Claro faz um alerta sobre o aumento do número de golpes envolvendo falsos advogados que entram em contato com cidadãos que aguardam resultados de decisões judiciais. A campanha informa: “Não caia no golpe do processo! Se alguém ligar pedindo depósito antecipado, não faça nada antes de consultar o seu advogado(a) de confiança”. Na próxima semana, o JC vai trazer orientações.

lll Carreira solo

Durante participação no programa A Semana em 60 Minutos da rádio Jovem Pan News neste sábado (23), o presidente do Solidariedade, Francisco Quintino (foto abaixo), afirmou que o partido pretende ter candidato a prefeito, independentemente de ser o médico José Martiniano Grillo Neto. Quintino reforçou que o nome de Grillo é o mais desejado e segue na primeira posição, porém, mesmo que este não aceite participar da disputa (o que já aconteceu em pleitos anteriores), o Solidariedade vai estar presente. Por enquanto, porém, não adianta outras opções para entrar na briga pelo Executivo. Embora considerado um partido de centro, uma coisa sempre foi dada como certa, que o Solidariedade não apoiaria a tentativa de reeleição de Gustavo Perissinotto (PSD), já que Quintino é um dos críticos da atual gestão.

Francisco Quintino

“Feliz dia 22 Rio Claro’’ postou nas redes sociais nesta sexta-feira o vice-prefeito e pré-candidato a prefeito Rogério Guedes. A declaração seria a confirmação de que vai permanecer no PL, após as mudanças no comando do partido, deixando pra lá a transferência para o União Brasil que tantas vezes anunciou. O debate agora gira em torno de quem será o (a) vice.