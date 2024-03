O cadastramento para expedição dos cartões de gratuidade dos idosos e deficientes continua de segunda a sexta-feira na antiga estação ferroviária (Rua 1 com Avenida 1), onde é possível ainda solicitar a transferência de créditos remanescentes da Rápido São Paulo para a concessionária Sou Transportes. Em caso de dúvidas ou divergências, entrar em contato no telefone (19) 3525-7758 ou no endereço eletrônico [email protected].

Suavizações de valeta previstas para hoje: Rua 4 entre avenidas 4-6 e 3-5, Rua 5 entre avenidas 19-21 e 21-23, Rua 6 com Avenida 27, Rua 9 com Avenida 13 e Rua 11 entre avenidas 5 e 7.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário também informa que prosseguem as obras da ciclovia na Visconde. Hoje, a concretagem está no trecho entre as avenidas 12 e 10, o que reduz a circulação de veículos a meia faixa de rolamento.

As sinalizações horizontais ocorrem nas ruas 9, 10, 11, 12 e 13, da Avenida Marginal até a Avenida 5, no Jardim Novo I, e em boa parte do Parque Flórida, na divisa com Santa Gertrudes. Já o tapa-buracos acontece no Jardim Panorama, Santa Elisa, Rua 21 (Jardim Claret), Avenida M 17-A com Rua M 4 (Vila Martins), Avenida 68 A (Arco-Íris), Rua 1 A (Jardim São Paulo), Avenida 68 A (Jardim América) e Avenida 8 com Rua 4 (Bom Retiro).

Manutenção nas praças José Traina, Castelinho e Boa Morte, roçagens, limpeza e pintura e guias no Espaço Livre da Visconde, Saburo Akamine, Avenida Club Home e Granja Regina, Constante Peruchi – entre as avenidas 29-45 e 29-13 -, Rua 14 – da rotatória da Kennedy até o Araucária -, Avenida 11, entre ruas 14 e 21, Tancredo Neves (trecho do Inocoop), USF Jardim das Flores, Avenida 9, entre ruas 1 e 9, e terrenos do loteamento Porto Fino.

O Departamento de Engenharia comunica interdições na Avenida 38 A e Rua 13 A (Vila Alemã), Avenida 56 com Rua 10 (Vila Alemã), Rua Alpha e Avenida Potencial (Distrito Industrial), ruas dos bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza, ruas 27 e 28 (Jardim Mirassol), e Rua 23 (Jardim Anhanguera).