O cadastramento para expedição dos cartões de gratuidade dos idosos e deficientes continua de segunda a sexta-feira na antiga estação ferroviária (Rua 1 com Avenida 1), onde é possível ainda solicitar a transferência de créditos remanescentes da Rápido São Paulo para a concessionária Sou Transportes. Em caso de dúvidas ou divergências, entrar em contato no telefone (19) 3525-7758 ou no endereço eletrônico [email protected].

Já as sinalizações horizontais estão programadas para a Rua 23 com Avenida 70 (Recanto Paraíso), Avenida 4 com Avenida 2 (Cidade Claret) e Rua 10 até a Rua 15, entre as avenidas 5 e 1.

O recapeamento acontece nas ruas 8 JP, 9 JP e 10 JP, entre as avenidas 3 JP e 7 JP. As suavizações seguem na Rua 5 com avenidas 19, 25 e 27, Rua 12 com Avenida 14, Rua 13 com Avenida 2 e Rua 14 com avenidas 22 e 24.

Enquanto isso, o tapa-buracos está na Rua 16 (Jardim Novo), Terra Nova, Rua 3 (Benjamim de Castro), Avenida 68 (Jardim América), Estrada do Sobrado e São Caetano II.

As podas devem ocorrer na escola Barão de Piracicaba e na Avenida 2 – logo após a Rua 14. Manutenção na praça do Jardim Floridiana, roçagens, limpeza e pintura de guias na Chácara Rupiara, Avenida 29 (UPA e proximidades), Avenida 80-A, Avenida Francisco Matarazzo, Avenida Ulysses Guimarães, vielas do Arco-Íris, Tancredo Neves, quadra do Santa Eliza, Avenida M-15, entorno da Igreja Boa Avenida Castelo Branco