Terminou a busca pela cachorrinha Luna, uma vira-lata que estava desaparecida desde a tarde do último sábado (28). Ela estava em um veículo com os donos, o casal José Barbosa da Silva, 75 anos, e Aparecida Ramos Silva, 72 anos. Na altura do Km 65+300m da Rodovia Wilson Finardi, em Rio Claro, o automóvel dirigido por José se chocou frontalmente com um outro carro. O casal morreu na hora juntamente com um outro cão que eles tinham vindo adotar em Rio Claro. Já Luna não foi encontrada.

Na manhã desta terça-feira (1º) uma pessoa que realizava serviços no Residencial Florença viu a cachorra andando pelo local perdida e bastante assustada e por ter conhecimento do caso conseguiu segurar Luna e acionou uma protetora que foi buscá-la. Ela está sendo levada para Leme onde será entregue a uma das filhas do casal.

O caso

Sob forte comoção foram sepultados nesta segunda-feira (30), na cidade de Leme, os corpos de José Barbosa da Silva, 75 anos, e Aparecida Ramos Silva, 72 anos. Casados há 51 anos eles morreram após se envolverem em acidente no último sábado (28). A tragédia se deu na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), altura do Km 65+300m, em Rio Claro.

José e Aparecida saíram da cidade de Leme juntamente com Luna, uma das cachorrinhas de estimação do casal, para vir até Rio Claro adotar um outro cachorro (Pipoca). No retorno para a cidade onde moravam, a Polícia Militar Rodoviária informou que por motivos ainda desconhecidos, José que estava na direção de um Ecosport, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um veículo Fox ocupado por uma mulher.

Com o impacto o casal e o recém-adotado cãozinho Pipoca morreram no local. Já condutora do veículo Fox atingido foi socorrida pelo Samu com ferimentos graves na perna. Por fim a outra cachorra do casal desapareceu. Ela não foi encontrada dentro do veículo e a principal hipótese é que no momento da colisão ela tenha fugido assustada. Informações podem ser repassadas para uma das filhas do casal (Michele) através do telefone (19) 99934-5758.

Michele inclusive conversou com a reportagem do JC sobre o difícil momento: “Eu perdi meu alicerce, minha rede de apoio. Meus pais morreram fazendo o bem. Tinham acabado de adotar mais um animalzinho. Eles deixaram um legado que agora vamos honrar, cuidando dos cães que ficaram. São três, e estamos à procura de um deles, a minha Luna que esperamos encontrar com vida”, disse emocionada a filha. O casal deixou ainda mais três filhas, nove netos e três bisnetos. Nas redes sociais muitas mensagens de pesar e carinho foram deixados para o casal que era muito querido na cidade de Leme.