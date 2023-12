Ela é dócil, meiga, esperta e adora um carinho. Essa é a Elza, uma vira-lata que estava em busca de um lar onde recebesse toda a atenção que merecia. Ela foi resgatada no Jardim Novo extremamente magra, já que a tutora não a alimentava. No Grupo de Proteção Amigo do Canil Rio Claro aguardava a chegada de alguém que a adotasse e esse alguém chegou para dar a Elza uma nova oportunidade e escrever uma nova história.

O empresário Thiago Montemor, 36 anos, sempre gostou de animais e quando mais novo chegou a ter amigos de quatro patas. Há um bom tempo vinha sentindo falta de uma nova companhia em casa e optou pela adoção: “Fui fazer uma visita no Grupo de Proteção Amigo do Canil Rio Claro e quando entrei a Elza pulou em mim de cara. Naquele momento eu tinha certeza de que seria ela. Era como se ela tivesse me escolhido. Passados uns dias voltei para buscá-la e posso dizer que foi amor à primeira vista”, conta Thiago.

Thiago Montemor adotou Elza. A cachorra foi resgatada no Jardim Novo e estava sob os cuidados Grupo de Proteção Amigo do Canil Rio Claro

Já totalmente adaptada no novo lar, Thiago viu em Elza uma capacidade incrível de poder fazer também outras pessoas felizes e contratou um adestrador comportamental para fazer um trabalho com ela: “Essa ideia foi inspirada em um primo que eu tenho. Ele é da ONG Alquimia do Amor, de São Bernardo do Campo. Essa ONG vai até hospitais levando cachorros para visitar pacientes. Essa ‘pet terapia’ ou Cinoterapia tem feito a diferença no dia a dia de quem enfrenta doenças. Olhando para a Elza e pensando em uma época em que eu estive internado e precisei de cuidados, vi que ela sem dúvida, se já estivesse comigo, seria parte integrante e importante na minha recuperação. Por isso ela tem sido adestrada para que eu possa no futuro levá-la a entidades, asilos e até mesmo hospitais. Quero muito poder fazer esse trabalho social com ela”, revela.

Quem tem feito esse trabalho de adestrar Elza é Bruno Biscaro. Duas vezes por semana, numa média de 40 minutos, ele se encontra com ela: “Começamos com o trabalho de obediência. Ela está aprendendo os comandos básicos de obediência para entender e ficar mais calma na hora de fazer uma socialização. ‘Junto’, ‘Senta’, ‘Fica aqui’ são alguns dos ensinamentos. Em relação ao tempo de ensinamento varia muito de cachorro para cachorro, mas a Elza tem uma parte genética muito boa. Quando o Thiago veio me procurar, eu disse a ele que seria importante avaliarmos se a Elza tinha uma genética e uma índole boa e sem dúvida o retorno foi muito positivo. Ela praticamente foi feita para isso, para esse trabalho social que o Thiago quer desenvolver no futuro. Embora o nosso trabalho tenha se iniciado com ela que já tem uma idade mais avantajada, em torno de dois anos, o ideal seria a partir dos seis meses, a resposta tem sido cada dia melhor”, afirmou.

Elza junto com o adestrador Bruno Biscaro

Já Thiago não esconde a felicidade de ver Elza tão bem nessa nova fase e com um futuro tão promissor: “Dá pra ver no olhar dela o quanto está adaptada. Quero em um futuro próximo poder mostrar esse trabalho que vamos realizar e inspirar outras pessoas, seja na adoção ou no bem ao outro”, finaliza.

Adote também

No Grupo de Proteção Amigo do Canil Rio Claro, onde Elza foi adotada, muitos outros cachorros também aguardam um lar. Atualmente são em torno de 30 e nesta época do ano a procura diminui. Para ajudar e conhecer esse trabalho acesse o Instagram @amigodocanilrioclaro.