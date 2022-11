A fim de aproximar os estudantes das práticas de laboratório e pesquisa, o Instituto Butantan oferece, por meio de sua Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB), a oportunidade de realização dos estágios curriculares obrigatórios nas dependências e laboratórios do instituto. O formulário de inscrição está disponível no site da ESIB até o dia 25 de novembro, assim como o edital e lista de documentos necessários para a aplicação.

Os candidatos podem se aplicar para estagiar em um dos 16 laboratórios do instituto, com carga horária flexível de quatro a seis horas de trabalho, a depender da pesquisa. O Butantan oferece alimentação no local, translado do metrô ao instituto e os estagiários poderão também receber acesso às atrações do Parque da Ciência Butantan.

Ao todo são 58 vagas voltadas a estudantes de graduação, da rede pública e privada, que estejam regularmente matriculados e frequentando cursos de ensino superior em Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Farmácia, Engenharia de Bioprocessos, Biotecnologia, Engenharia Bioquímica, Química, Medicina Veterinária, Engenharia Química, Ciências biológicas, Zootecnia, Farmacologia, Ciências da Natureza, Ciências Fundamentais para Saúde, Fisioterapia e áreas afins da saúde.

O candidato precisará comprovar, por meio do histórico escolar, uma frequência mínima de 75% em todas as disciplinas cursadas e ter sido aprovado nas mesmas. Além disso, será necessário enviar uma declaração de sua instituição de ensino que informe a quantidade de horas necessárias para a realização do estágio curricular obrigatório não remunerado. Após o envio da documentação necessária, haverá uma entrevista, a ser divulgada no site da ESIB no dia 16 de dezembro. A classificação final dos candidatos no Processo Seletivo será divulgada no site a partir de 17 de janeiro.

Sobre a ESIB

A Escola Superior do Instituto Butantan, criada em 2018, integra as iniciativas do instituto para promoção e divulgação de conhecimento científico por meio do trabalho em pesquisa, desenvolvimento de processos e inovação para produção de biofármacos de interesse em saúde pública.

Serviço

Prazo de Inscrição: 25/11/2022

Site da Inscrição: https://escolasuperior.butantan.gov.br/estagio-curricular-obrigatorio

Atendimento: (seg-sex de 08h30 às 16h30)

+55 11 2627-9760/9474

[email protected]