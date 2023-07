Obras para recuperação do sistema de esgoto do Jardim Cervezão chegam a 90% de avanço em Rio Claro. Foto: Divulgação

Trabalho da BRK Ambiental visa substituir trecho de 164 metros de extensão de rede que atende mais de 4,2 mil moradores da região

A BRK, concessionária responsável pelo sistema de esgotamento sanitário de Rio Claro, chega ao final do mês de julho com 90% das obras de recuperação do sistema de esgoto do Jardim Cervezão concluídas. A intervenção, iniciada no final do mês de maio, tem como objetivo substituir um trecho de 164 metros de extensão do emissário de esgoto local. Depois de concluída, a obra vai atender mais de 4,2 mil moradores da região. A expectativa é finalizar o serviço no mês de agosto.

Desde o início das ações no local foram realizadas a regularização do terreno, execução de estacas e a concretagem dos blocos de ancoragem e dos PVs (poços de visita, que são utilizados para manutenções e inspeções da rede).

A fase final dos trabalhos prevê o assentamento da nova tubulação e a interligação com a rede existente. Essa nova tubulação que vai substituir a que operava no local é confeccionada em ferro fundido, um material reconhecido por sua alta resistência, e tem 400 mm (milímetros) de diâmetro.

Assim que for concluída a obra, a operação do serviço de esgotamento sanitário na região do Cervezão estará plenamente recuperada.

“Entramos na etapa final da recuperação do emissário Cervezão, que inclui o assentamento da nova rede. Todo o trabalho realizado até aqui teve como objetivo preparar cuidadosamente a estrutura que receberá a nova tubulação para ampliar a segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário, reforçando nosso compromisso com a população e com a cidade”, destaca Bruna Loreto, coordenadora de engenharia da BRK em Rio Claro.

