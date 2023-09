A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro tem início neste sábado (2) com três partidas. Entre os destaques, o clássico carioca às 18h30 no estádio Nilton Santos entre Botafogo e Flamengo. Além do jogo no Rio de Janeiro, às 16h, Goiás x Internacional no estádio no Hailê Pinheiro e Athletico-PR x Atlético-MG na Arena da Baixada.

No domingo (3), a rodada segue às 11h com Grêmio x Cuiabá na Arena do Grêmio, às 16h Fluminense x Fortaleza e Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena. Às 18h30, Cruzeiro x Bragantino no estádio do Mineirão, Bahia x Vasco na Fonte Nova e América-MG x Santos no Independência. O jogo entre São Paulo x Coritiba no estádio do Morumbi foi alterado para o próximo dia 27.

O Campeonato Brasileiro é liderado pelo Botafogo com 51 pontos, o Palmeiras é o segundo com 40, Grêmio o terceiro e Flamengo o quarto com 36, Fluminense o quinto, o Bragantino o sexto com 35, o Athletico-PR o sétimo com 33 e o Fortaleza o oitavo com 32 pontos.