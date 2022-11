Foto: Lucas Figoto/CBF

O Brasil segue com 100% de aproveitamento e está garantido nas oitavas da Copa do Mundo do Catar. Em busca do hexa, a seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 com gol de Casemiro pela segunda rodada da fase de grupos e confirmou a classificação para o mata-mata.

Em jogo difícil, o Brasil dominou os adversários desde o primeiro minuto e, durante quase toda a partida, buscou o ataque enquanto a Suíça se defendia fortemente. Foram poucas as vezes em que os suíços ameaçaram o gol defendido por Alisson.

Apesar do domínio, a seleção brasileira encontrava dificuldades para finalizar e teve apenas uma chance clara de gol no primeiro tempo, quando o goleiro Sommer defendeu chute de Vinícius Júnior de dentro da área. Na segunda etapa, as chances começaram a aparecer com mais frequência e o talento do jovem jogador do Real Madrid fez a diferença.

Após boa jogada, Vini chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento de Richarlison no início da jogada. Minutos depois, Vinícius encontrou Rodrygo que, com um toque genial, deixou Casemiro em condições de acertar um belo chute e garantir a vitória brasileira aos 37 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o Brasil na liderança do grupo com 6 pontos. A Suíça está com 3 pontos em segundo, seguida de Camarões e Sérvia, ambos com 1 ponto.

O grupo será definido na próxima sexta (2), às 16h, quando jogam Brasil x Camarões e Suíça x Sérvia.