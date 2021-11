O posto de vacinação itinerante da Fundação de Saúde de Rio Claro estará na terça-feira (16) no bairro Bonsucesso. As pessoas da região terão mais perto de casa a oportunidade de se vacinar contra a Covid. O atendimento será das 13 às 15h30 no Cras Bonsucesso, que fica na Rua 5, 1.201.

Equipe de enfermagem da Vigilância Epidemiológica estará no bairro com a van da imunização para aplicar primeiras, segundas e terceiras doses contra a Covid. Com isso, o município facilita o acesso das pessoas à vacina e amplia os esforços para reduzir o número de faltosos da segunda e terceira doses.

Além do Bonsucesso, semana que vem o posto itinerante estará na quarta-feira no Cras Brasília (Avenida 30, 290); na quinta-feira no Cras Panorama (Rua 14, 2.763); na sexta-feira no Cras Independência (Rua M-7, 490) e no sábado no Jardim das Nações II (em frente à escola Theodoro Koelle).

A programação da van da imunização contra Covid também prevê para a última semana de novembro vacinação no Cras Mãe Preta, Jardim das Nações I e II, Cervezão e Jardim Novo Wenzel. E no dia 11 de dezembro a vacinação será no Jardim Público. No dia 26 de novembro a equipe atenderá demanda de pacientes acamados.