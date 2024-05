O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve vir a Rio Claro na próxima semana em um ato em prol de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul (RS). O anúncio do evento foi feito nas redes sociais oficiais do ex-presidente, informando que o ato “Unidos pelo Rio Grande do Sul” ocorrerá na terça-feira (28), das 10h às 19h.

Em seguida, foi a vez de executiva municipal do PL anunciar o evento e confirmar que o próprio ex-presidente Bolsonaro estará em Rio Claro para no movimento, que ocorrerá no Sobradão, na Estrada do Sobrado, na região do Jardim São Caetano. O anúncio ocorreu através da presidente municipal do PL, Neia Garcia, e do vice-prefeito Rogério Guedes, pré-candidato a prefeito pelo partido.

As doações sugeridas são: colchão, lençol, cobertor, toalha, roupa de frio, tênis, chinelo, todos novos, enlatados, material de higiene (sabonete, pasta/escova de dente, etc.), cesta básica, material de limpeza (detergente, sabão, vassoura, etc). O ato vai acontecer também em outras cidades na semana que vem, como Ribeirão Preto (27), Campinas (29), Jundiaí (30), São Bernardo do Campo (31) e Guarulhos (1º).