Flagrante por posse de arma, agressão a jovem e furto de residência estão entre as ocorrências registradas

No início da noite de sábado (28), guardas civis municipais realizavam patrulhamento no Jardim Independência quando foram acionados devido a um disparo de arma de fogo na Rua M11. No local, foram informados por testemunhas sobre as características do autor do disparo, e conseguiram encontrar o acusado numa residência próxima. No local também foi encontrada uma pistola 9mm (foto abaixo), que o proprietário alega ter obtido como pagamento por uma dívida de drogas, mas nega ter utilizado a arma. Segundo o suspeito, o disparo teria sido efetuado pelo ex-companheiro de sua namorada, que vem fazendo ameaças. Mesmo diante da negativa do acusado, foi elaborado flagrante de posse de arma e disparo.

Pistola 9mm apreendida pela GCM

Nas ocorrências policiais do fim de semana em Rio Claro também foi registrado um caso de agressão. Uma jovem de 20 anos compareceu à Polícia Civil para relatar agressão cometida por um homem com o qual mantém “relacionamento casual”. Na noite de domingo (29), a jovem saia de uma tabacaria no Bairro do Estádio quando foi abordada pelo agressor, que causou ferimentos em uma de suas pernas. A polícia registrou ainda um furto de residência ocorrido na noite de Natal no bairro Saúde. A vítima, que estava viajando, foi informada por um guarda civil municipal que sua residência estava com o portão aberto. Foi constatado que após arrombar o portão e uma janela, ladrões não identificados levaram dois notebooks, uma bicicleta e um instrumento musical.