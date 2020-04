Carro ao lado do rio Corumbataí

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de veículo localizado, produto de furto, no final da tarde nesta quinta-feira (09), bairro Bonsucesso, ao lado a ponte do Rio Corumbataí, região rural. O carro localizado, GM Zafira Elite de cor preta, ano 2007, placas a cidade de São Paulo, foi furtado na tarde na mesma data no bairro Novo Horizonte em Piracicaba. Os policiais avistaram o carro furtado na Rua 8 no bairro Bonsucesso, região oeste de Rio Claro e deram ordem de parada com sinal luminoso. O motorista abandonou o veículo e fugiu no meio de matagal.

Placa com tarjeta com o nome da cidade Salto-SP, apreendida.

Perda, extravio, caso de perde seguido de extravio de documento, RG, foi registrado na madrugada na última quarta-feira (08) na Avenida Marginal, no Jardim Itapuã, região sul de Rio Claro. A parte é uma aposentada de 67 anos queprocurou o RG na sua bolsa e constatou o fato. Aposentada esteve no último local na data em Santa Gertrudes, ela suspeita de perda seguida de extravio do RG, inclusive na sua residência.

Multa de maus-tratos

A Polícia Ambiental de Rio Claro na fiscalização encontrou na quinta-feira dois cachorros em estado de abandono, na Vila Paulista. Realizada a fiscalização do TVA, onde a equipe havia constatado maus-tratos a dois cachorros, sendo um de porte médio da raça Pit Bull e um de porte pequeno sem raça definida, na ocasião a residência encontrava-se fechada, sendo informado a equipe que a proprietária havia mudado e teria abandonado os animais no local sem água e comida. Foi realizado contato com a responsável pelo departamento de proteção animal de Rio Claro do Canil Municipal, que informou os dados do responsável pelo abandono dos animais e fez o recolhimento para ao Canil. Foi lavrado o Auto de Infração Ambiental por manter dois cachorros em situação de maus-tratos. Informação da Polícia Ambiental.

Com informações do repórter colaborador Gilson Santullo.