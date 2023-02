Foto – Maria Clara Belchior

Os fãs de Maria Bethânia têm um encontro marcado neste sábado (25), em Rio Claro. É o bloco Fera Ferida, que promoverá um cortejo no bairro Cidade Nova e continuará a festa no Quintal da Tereza. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos com antecedência pelo telefone (19) 99216-1935 por R$ 20,00. Serão vendidos ingressos na entrada, mas limitados à capacidade do local. Quem estiver no cortejo poderá entrar com seu cooler, mas não será permitido reabastecer. No Quintal, haverá bar com bebidas e comidas.

O cortejo do Bloco Fera Ferida começa às 17h30 no MMBoxe (Rua 1-B) e a festa a partir das 18h, na Rua 5-B, nº 242 – Cidade Nova. O Bloco Fera Ferida foi criado em 2020 pelas amigas Gika e Maria Clara Belchior, ambas por serem muito fãs da cantora, tinham como sonho poder dividir um bloco de carnaval em homenagem a Maria Bethânia. É 4º Bloco de Carnaval do Brasil a homenagear a ‘Abelha Rainha’, além do Fera Ferida existem apenas mais 3 blocos no Brasil: Recife – Filhas De Betha/2016; São Paulo Capital – Bloco Explode Coração/ 2016 e em Belo Horizonte – Bethânia Custosa/ 2017.

O baile contará com banda ao vivo composta pelos músicos da cidade e região: Gika (vocalista), Rafa du Santus (bateria), Henrique Bortolotti (guitarra), Newton Pulhez Jr. (contrabaixo), Jefferson Fontana (percussão) e Diego Rían (teclado), trazendo os sucessos da cantora e, após o show, terá a discotecagem de Lucas Caetano, com muito brega, samba, axé e outras brasilidades.