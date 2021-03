Objetivo é orientar e, se necessário, notificar quem descumpre as restrições.

Rio Claro somou 1500 orientações e 42 notificações realizadas nas barreiras sanitárias desse fim de semana, o primeiro do período de maiores restrições contra a pandemia no município. Os números são da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário e referem-se à noite de sexta-feira (26), após às 20 horas, sábado e domingo. Foram feitas abordagens a pessoas que transitavam pelas vias a pé ou em veículos, sem justificativa. Também foram fiscalizados estabelecimentos comerciais e averiguadas denúncias de aglomerações.

Além de orientações sobre as restrições e de cuidados sanitários, muitas pessoas que foram abordadas nas barreiras receberam máscaras de proteção. As barreiras estão sendo feitas num trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, setor de fiscalização da prefeitura e Vigilância Patrimonial do Município. “O decreto com restrições específicas de Rio Claro segue até as 8 horas de segunda-feira, dia 5”, lembra o secretário municipal de Segurança, Otávio Balbão Júnior. “Nesse período, as forças sanitárias e de segurança estarão nas ruas fazendo cumprir as medidas, que têm o objetivo de reduzir as infecções e mortes por coronavírus”, acrescenta.

Quem não seguir as restrições do decreto municipal divulgado sexta-feira (26) pela prefeitura de Rio Claro poderá ser multado em até R$ 4.900,00. O valor da multa será dobrado no caso de reincidência. As restrições começaram às 20 horas de sexta-feira e vão até as 8 horas de 5 de abril. No artigo 7º, o decreto estabelece multa de R$ 290,90 (10 unidades fiscais do Estado de São Paulo) para pessoas e veículos que circularem em via pública em situação não autorizada. No artigo 4º o decreto estabelece em que situações pessoas e veículos podem circular.