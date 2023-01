Há pessoas que nascem com talentos próprios e suas estrelas brilham por onde passam. Este é o caso da pequena Anna Beatriz Emygdio Menezes, de apenas seis anos, mas dona de um encanto só seu. Moradora do bairro São Miguel, a rio-clarense desde nova demonstra grande talento e carisma na área de atuação e fotos e, no segundo semestre de 2023, marca presença no longa-metragem “O Sequestro do Voo 375”, que estará nos cinemas e também na Disney Plus.

O filme é uma produção do Estúdio Escarlate em coprodução com a Star Original Productions e LTC, conta com a direção de Marcos Baldini e produção de Joana Henning. É baseado em fatos reais, se passa durante o Plano Sarney, em 1986, no Brasil, passando por dificuldades financeiras, um homem simples sequestra um avião com mais de cem passageiros e ordena que o comandante o jogue em cima do Palácio do Planalto.

Thaís Fernanda, mãe de Anna Beatriz, conta que a filha já fez outros trabalhos, como divulgação de lojas infantis, participação em concursos e classificou-se inclusive em terceiro lugar no Garota Cacheada Nery Back, em Rio Claro, e que o orgulho é imenso.

“Pra mim como mãe é um orgulho ver minha filha crescendo tanto em um meio tão difícil e competitivo. Sempre me preocupo também com o bem-estar dela, pois ao mesmo tempo que a incentivo a crescer também tento protegê-la, caso algo não saia do jeito que ela quer. Ver minha filha evoluindo desta forma faz valer a pena todo esforço e trabalho. Hoje minha filha se tornou uma grande inspiração para mim”.