Jovem ultramaratonista rio-clarense intensifica preparação para encarar 12 horas ininterruptas de prova no fim de agosto

O atleta de Rio Claro Josué Augusto Marasca Soares, de 19 anos, se prepara para mais um grande desafio na temporada. No dia 29 de agosto, o ultramaratonista participará da Ultramaratona de Campinas 2026, uma das mais tradicionais provas de resistência do país, que será realizada na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal.

A competição reúne competidores de diversas regiões do Brasil e oferece disputas de 3, 6, 12 e 24 horas, tanto no formato individual quanto em revezamento. O percurso será realizado em um circuito de aproximadamente 2,7 quilômetros por volta, predominantemente plano, característica que favorece a busca por recordes pessoais e grandes marcas.

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Preparação do atleta de Rio Claro para a Ultramaratona de Campinas

Josué disputará a prova de 12 horas, com uma meta ambiciosa de corrida: “Vou fazer uma prova de 12 horas no dia 29 de agosto, onde pretendo fazer 100 quilômetros”, afirma o corredor.

A preparação para o desafio tem sido intensa. Recentemente, o corredor realizou um treino de simulação que demonstrou sua evolução física e mental para provas de longa duração: “Recentemente fiz um simulado na esteira, onde completei 50 quilômetros”, conta.

A rotina de treinamentos é conciliada com o trabalho e segue um planejamento elaborado por seu treinador. Os treinos acontecem geralmente antes ou depois do expediente e incluem longas distâncias ao longo da semana.

Histórico de superação e novos desafios

A confiança para encarar o desafio em Campinas também vem da experiência adquirida em provas anteriores. Em fevereiro deste ano, Josué foi destaque na Ultramaratona Internacional de Indaiatuba, quando percorreu cerca de 120 quilômetros em quase 24 horas de competição e conquistou o primeiro lugar em sua categoria. Na ocasião, enfrentou condições climáticas adversas e chegou a apresentar sintomas de hipotermia após a marca dos 100 quilômetros, mas seguiu na prova até a linha de chegada.

Além da Ultramaratona de Campinas, Josué já projeta novos desafios para os próximos meses. Entre os planos está a possibilidade de encarar um feito ainda mais exigente: completar sete maratonas em sete dias consecutivos.

A participação em Campinas representa mais um passo na trajetória do jovem, que vem se destacando nas provas de ultradistância e consolidando seu nome entre os corredores de resistência da região. Com disciplina, dedicação e metas cada vez mais ousadas, o atleta de Rio Claro segue ampliando seus limites e levando o nome do município para importantes competições do calendário nacional.