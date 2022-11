A Copa do Mundo é o grande assunto do momento, e o Shopping Rio Claro estará recebendo os torcedores para acompanhar todos os jogos da competição em dois telões com 4 x 2 metros instalados na Praça de Alimentação. Durante os jogos do Brasil, a Praça de Alimentação funcionará normalmente, mas as lojas irão fechar 1 hora antes das partidas e reabrirão 1 hora após o término delas. Nos horários dos jogos da seleção brasileira, as portarias Sul e Norte estarão fechadas e o público deverá usar as entradas Leste (Praça de Alimentação) e Oeste (Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior).

“As lojas do Shopping Rio Claro fecharão durante os jogos da primeira fase da seleção do Brasil na Copa do Mundo, e os clientes e funcionários estão convidados a assistirem as partidas nos dois telões instalados na Praça de Alimentação”, afirma Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, complementando: “Traga sua família e amigos para assistir aos jogos e aproveitar o espetáculo que o futebol proporciona acompanhados com as diversas opções que a nossa Praça de Alimentação oferece”.