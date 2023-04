A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de roubo em residência às 20h desta sexta-feira (14), próximo da Rua 1 e Residencial Gracioli. Segundo as vítimas, a dupla de assaltantes portava pistolas e após rendê-las, as trancou no banheiro que fica no piso superior da casa. Elas também relataram que não houve agressão física e acreditam que a invasão se deu pelo muro lateral do imóvel. Levaram um Hyundai HB 20 branco, placas de Belo Horizonte (MG).

Equipes da PM, após receberem a notificação da ocorrência, iniciaram as buscas para encontrar os suspeitos e o veículo roubado. Foi quando uma equipe do Grupamento de Corumbataí avistou na Estrada do Matão, que dá acesso ao Distrito de Ferraz, um veículo com as mesmas características abandonado após colisão contra uma cerca. Provavelmente os suspeitos perderam o controle do automóvel, bateram e fugiram em seguida.

No interior do veículo estavam três aparelhos de TV, cinco pares de tênis, pulseira de ouro, bolsa feminina, carteira masculina, dois aparelhos celulares, relógio de pulso Rolex, duas alianças e mais a quantia em dinheiro, parte dos itens que foram subtraídos da residência.

Flagrante, soco no policial

Flagrante de lesão corporal, resistência e desacato foi registrado às 22h10 desta sexta-feira (14) na Rua José Antunes, região central de Torrinha. Acusado de 23 anos, suspeito de estar no tráfico de drogas no município, agrediu dois sargentos da Polícia Militar, um deles com um soco na boca e o outro com um soco no braço.

O indiciado estava de bicicleta e pareceu se assustar quando avistou a dupla de policiais. Recebeu sinal de parada e estacionou na frente de sua casa. Durante abordagem e revista, foram encontradas duas pedras de crack em seu bolso. O acusado então passou a agredir verbalmente os agentes da lei. No momento de ser algemado, o suspeito passou então para agressão física. Os policiais usaram de força moderada para imobilizá-lo. Ele foi apresentado na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro, onde ficou à disposição da Justiça.

Furto de fios e cabos

Furto de 20 metros de fios e cabos de energia elétrica foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira (14) na Rua 8, em um barracão localizado na região central de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 58 anos, relatou que não houve dano ao medidor de energia elétrica.