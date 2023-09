O morador de Santa Gertrudes, William Souza, de 28 anos, segue trilhando seu caminho no mundo da música pop nacional. Com muito foco e determinação, Will Souza, como é conhecido no cenário musical e do entretenimento, lançou no último dia 8 de setembro seu segundo single, o “Reviravolta”.

“Trabalho firme no meu trabalho com a música. Meu primeiro single foi lançado em dezembro do ano passado, o ‘Enlouquecer’, com referências claras de Anitta, Lexa e Luísa Sonza. Agora chegamos com mais essa novidade no cenário pop do interior, o ‘Reviravolta’, que promete agitar e muito”, conta o artista.

Disponível em todas as plataformas de streamings musicais, o segundo trabalho da carreira de Will também pode ser acessado no canal do jovem no YouTube, o Will Souza Oficial. “Sobre a ‘Reviravolta’, feita em parceria com grandes compositores da Hello Hits, o trabalho é uma bregadeira, falando sobre a volta por cima após uma rejeição”, aponta.

Nas redes sociais é possível acompanhar o cantor pop e ficar atento às novidades e lançamentos. No Instagram a conta de Will é @willsouzaoficial_. E o jovem promete. “No mês de novembro teremos mais novidades envolvendo minha carreira e fico muito feliz em poder dividir tudo isso”.

HISTÓRIA Nascido na cidade de Rio Claro em 1995, William Souza mudou-se para a capital aos dez anos, após perder sua mãe. Em São Paulo começou a frequentar a igreja com sua avó, onde cantava para o público.

“Aos 14 anos enfrentei um problema sério com a minha voz, fiquei muito abalado, mas quatro anos depois, com tratamentos, a recuperei e sigo meu caminho”, finaliza.

O novo single do artista “Reviravolta” já está disponível em todas as plataformas digitais.