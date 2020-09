Daniel Carvalho/ Folhapress

Assessor especial da Presidência da República, Arthur Weintraub divulgou vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (15), para informar que está deixando o governo para assumir um posto na OEA (Organização dos Estados Americanos), em Washington, nos Estados Unidos.

“Ao melhor presidente, um até breve. Não é um adeus”, escreveu na publicação.

No vídeo, Arthur diz que está triste por deixar o cargo.

“Estou indo para a OEA num cargo de direito, na área de direito. Conversei com o presidente desde o começo”, disse Arthur.

Bolsonaro disse que o assessor estava ao seu lado desde antes da eleição presidencial de 2018, junto com Abraham Weintraub, irmão de Arthur e ex-ministro da Educação que deixou o Brasil às pressas e ganhou um cargo no Banco Mundial, nos Estados Unidos.

“Dois anos antes das eleições, o Arthur e seu irmão acreditaram na gente”, disse Bolsonaro. “Ele teve participação muito grande naquilo que fazemos hoje em dia”, afirmou o presidente.

Bolsonaro se disse aberto ao retorno do auxiliar.

“Quando quiser retornar, as portas estão abertas”, afirmou.

Procurada para informar qual cargo Arthur Weintraub ocupará, a OEA não respondeu até a publicação desta reportagem.

Arthur e Abraham morarão na mesma cidade. Ambos eram criticados por auxiliares militares do presidente por estimular a radicalização do discurso de Bolsonaro.

“Vou rever meu irmãozinho! Finalmente ele está chegando!”, comemorou o ex-ministro em uma rede social.