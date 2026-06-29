Novos valores impactam nove praças de pedágio nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191), entre outras

A partir da 0h da próxima quarta-feira, 1º de julho, entra em vigor o reajuste pedágio Arteris Intervias nas nove praças administradas pela concessionária. Os novos valores se aplicam às Rodovias Anhanguera (SP-330), Wilson Finardi (SP-191), Engenheiro João Tosello (SP-147), Deputado Laércio Corte (SP-147), Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), Vicente Botta (SP-215) e Dr. Paulo Lauro (SP-215).

A atualização tarifária foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), conforme publicação no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira, 24 de junho.

Os reajustes consideram a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 4,72%, entre junho de 2025 e maio de 2026. Este é um procedimento anual previsto contratualmente, que visa preservar as condições de operação, manutenção e investimentos nas rodovias concedidas, além de refletir uma medida cautelar da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros.

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Confira os novos valores do pedágio Arteris Intervias por rodovia

A seguir, os detalhes do novo reajuste pedágio Arteris Intervias para as principais praças:

Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – Rio Claro

Passeio: R$ 5,30

Passeio + semirreboque: R$ 7,95

Passeio + reboque: R$ 10,60

Comercial 2 eixos: R$ 10,60

Comercial 3 eixos: R$ 15,90

Comercial 4 eixos: R$ 21,20

Comercial 5 eixos: R$ 26,50

Comercial 6 eixos: R$ 31,80

Rodovia Anhanguera (SP-330) – Araras

Passeio: R$ 10,40

Passeio + semirreboque: R$ 15,60

Passeio + reboque: R$ 20,80

Comercial 2 eixos: R$ 20,80

Comercial 3 eixos: R$ 31,20

Comercial 4 eixos: R$ 41,60

Comercial 5 eixos: R$ 52,00

Comercial 6 eixos: R$ 62,40