Novos valores impactam nove praças de pedágio nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191), entre outras
A partir da 0h da próxima quarta-feira, 1º de julho, entra em vigor o reajuste pedágio Arteris Intervias nas nove praças administradas pela concessionária. Os novos valores se aplicam às Rodovias Anhanguera (SP-330), Wilson Finardi (SP-191), Engenheiro João Tosello (SP-147), Deputado Laércio Corte (SP-147), Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), Vicente Botta (SP-215) e Dr. Paulo Lauro (SP-215).
A atualização tarifária foi homologada pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), conforme publicação no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira, 24 de junho.
Os reajustes consideram a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 4,72%, entre junho de 2025 e maio de 2026. Este é um procedimento anual previsto contratualmente, que visa preservar as condições de operação, manutenção e investimentos nas rodovias concedidas, além de refletir uma medida cautelar da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros.
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Confira os novos valores do pedágio Arteris Intervias por rodovia
A seguir, os detalhes do novo reajuste pedágio Arteris Intervias para as principais praças:
Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – Rio Claro
Passeio: R$ 5,30
Passeio + semirreboque: R$ 7,95
Passeio + reboque: R$ 10,60
Comercial 2 eixos: R$ 10,60
Comercial 3 eixos: R$ 15,90
Comercial 4 eixos: R$ 21,20
Comercial 5 eixos: R$ 26,50
Comercial 6 eixos: R$ 31,80
Rodovia Anhanguera (SP-330) – Araras
Passeio: R$ 10,40
Passeio + semirreboque: R$ 15,60
Passeio + reboque: R$ 20,80
Comercial 2 eixos: R$ 20,80
Comercial 3 eixos: R$ 31,20
Comercial 4 eixos: R$ 41,60
Comercial 5 eixos: R$ 52,00
Comercial 6 eixos: R$ 62,40