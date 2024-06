Estação de Rio Claro em 1910. Foto: Acervo do APHRC

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet

Nesta semana o Arquivo Público de Rio Claro promove atividades especiais abertas a todos os interessados em conhecer o trabalho técnico voltado à preservação, organização, acesso e difusão do patrimônio documental do município.

As atividades, abertas ao público mediante inscrição, tiveram início na segunda-feira, dia 3 de junho, com palestra sobre “Conservação preventiva de documentos textuais” e continua nesta sexta-feira, dia 7 de junho, em dois períodos, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com a Casa Aberta na qual os visitantes poderão conhecer as dependências e o trabalho realizado pela autarquia. Para participar, acesse o endereço https://abrir.link/jUVrB e se inscreva. Na terça (4), quarta (5) e quinta-feira (6) o APHRC receberá estudantes das escolas públicas municipais para as visitas pedagógicas, oferecendo às crianças a oportunidade de conhecer a história da cidade de maneira lúdica, por meio da aplicação dos jogos do Projeto ArqAventuras.

A iniciativa é vinculada à 8ª Semana Nacional de Arquivos, organizada pelo Arquivo Nacional (AN) e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com apoio da Associação Latino-americana de Arquivos (ALA) e do Conselho Internacional de Arquivos (ICA).

Esse evento anual de difusão e promoção dos arquivos brasileiros, com a organização de eventos em comemoração ao Dia Internacional dos Arquivos – 9 de junho, tem o objetivo de aproximar os arquivos da sociedade, aumentando a visibilidade e divulgando os trabalhos desenvolvidos nessas instituições.

Com o tema “Arquivos acessíveis”, nesta 8ª edição serão realizados eventos em todo o país que objetivam divulgar que o amplo acesso aos arquivos contribui para a preservação da memória individual e coletiva, proporciona o conhecimento sobre a sociedade, fortalece a democracia e amplia a cidadania.