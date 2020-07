Ramon Rossi

A Prefeitura de Araras publicou um decreto fazendo readequações no horário de funcionamento do ramo de alimentação do comércio considerado essencial, que já entrou em vigor. A medida ocorre para evitar aglomerações. A informação foi divulgada pelo prefeito Junior Franco (DEM), em live pelo Facebook.

Agora, supermercados, padarias e afins poderão funcionar até às 20h (decreto anterior permitia até às 19h). O horário até às 20h será permitido, também, no próximo sábado (11). Já no domingo este comércio considerado essencial ficará fechado.

A Prefeitura anunciou, também, que pretende permitir a reabertura do comércio não essencial (lojas de roupas, calçados etc) na próxima semana. Para que isso ocorra, o município aguarda uma decisão do Estado de São Paulo sobre a progressão ou não da região da DRS-X de Piracicaba (Araras faz parte) no Plano São Paulo. Atualmente, a DRS-X está na Fase Vermelha, mas há a expectativa para que progrida para a Fase Laranja, permitindo a reabertura do comércio varejista.