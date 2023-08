Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Roubo de burro e égua

Um roubo de um burro e uma égua ocorreu no último dia 19 de julho em um sítio na Rua M-23, bairro Mãe Preta, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. A vítima, um homem de 49 anos, foi amarrada por dois assaltantes, um de pele negra e armado com uma arma de fogo, e seu comparsa, um homem branco. Os criminosos levaram os dois animais e também roubaram equipamentos de montaria, possivelmente usando um veículo na ação. O roubo foi registrado às 13h45 do último dia 25 de julho na delegacia, após atendimento da Polícia Militar.

Fuga no bairro

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu a ocorrência de um caso de excesso de velocidade às 3h55 da madrugada desta quinta-feira (3 de agosto) na Avenida 35, Jardim do Trevo, próximo ao Bairro do Estádio, região sul. O autor, um homem de 40 anos, estava em atitude suspeita e dirigia um Fiat Uno Mille Electron cinza, com placas de Rio Claro. Ao receber a ordem de parada dos policiais, tentou fugir em alta velocidade e colidiu com a calçada de um imóvel no local. O autor informou que o carro pertencia a uma empresa e alegou ter ficado com medo ao receber a ordem de parada dos policiais. Ele foi levado à delegacia na Avenida da Saudade, onde foi registrado o plantão policial.

Roubo de três cartões bancários

Um roubo de três cartões bancários ocorreu às 21h35 do último dia 10 de julho na Rua 1, ao lado de um condomínio no bairro Inocoop, região sul de Rio Claro. A vítima, uma jovem de 18 anos, relatou que estava próxima de sua residência quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda 150, usando capacetes pretos e roupas escuras. Um deles mencionou estar armado e levou sua bolsa, contendo os cartões bancários, um celular de cor roxa e documentos pessoais, incluindo o RG. A vítima providenciou a segunda via do RG na unidade do Poupatempo. O roubo foi registrado às 14h40 do último dia 25 de julho no plantão policial, após atendimento da Polícia Militar.

Roubo no Parque das Indústrias

Um roubo a um pedestre ocorreu às 5h15 da manhã do último dia 28 de junho na Rua M-9, Parque das Indústrias, ao lado do bairro Cervezão, região norte de Rio Claro. A vítima, um homem de 42 anos, informou que, ao retornar para sua residência após estar em um bar, foi abordada por dois assaltantes. Um deles usava um moletom preto e o outro era loiro. Ameaçado, ele teve seu celular e R$ 50,00 roubados. O roubo foi registrado às 15h do último dia 25 de julho na delegacia, após atendimento da Polícia Militar.