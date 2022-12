Trecho da Avenida Tancredo Neves está sem asfaltamento

Os munícipes que passam pela Avenida Tancredo Neves, em Rio Claro, têm observado há meses que o trecho está com problemas no asfalto. No sentido bairro-Centro, a lateral próxima à sarjeta está completamente “rasgada” e sem asfalto. O motivo é uma obra executada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae). O serviço, no entanto, foi concluído no início do mês de agosto, isto é, há quatro meses. Até o momento, porém, o local não recebeu recuperação asfáltica.

“Sem contar que o local não tem a sinalização de trânsito ou qualquer outra coisa que informe que o local está em obras ou não. Vão se passando os dias e com as chuvas vai piorando. É um lugar de grande fluxo”, relata o trabalhador André Geraldini, que passa pelo local diariamente. A reportagem do Jornal Cidade questionou a Prefeitura Municipal sobre o assunto. Em nota, informou que a obra no local realizada pelo Daae ampliou a rede de abastecimento para melhorar o abastecimento de água naquela região.

“A reconstituição do asfalto será feita assim que o solo estiver apropriadamente compactado, processo que vem sendo prejudicado devido às recentes chuvas. O Daae e a Secretaria Municipal de Obras trabalham em conjunto para que a recomposição asfáltica seja feita o mais breve possível”, comunica a municipalidade sem cravar uma data específica para a recuperação no asfalto do trecho.

A obra – O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro finalizou em 12 de agosto o serviço de ampliação da rede de abastecimento na região da Avenida Tancredo Neves com a Rua 17, no bairro Consolação. Com aproximadamente 75 metros de extensão, a ampliação teve como objetivo melhorar o fornecimento de água na região.