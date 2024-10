Imagem ilustrativa

A sexta-feira (18) iniciou-se com céu claro e poucas nuvens. No entanto, a partir da tarde, a presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente favorece a formação de áreas de instabilidade no estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e provocando chuvas isoladas com trovoadas. Essas condições deverão persistir ao longo do sábado (19), com maior intensidade nos setores norte e leste do estado, onde são esperadas chuvas mais fortes.

Para amanhã, há previsão de declínio das temperaturas máximas. No domingo (20), a instabilidade deve diminuir, resultando em nebulosidade variável em algumas regiões, com períodos de sol. Contudo, chuvas isoladas ainda poderão ocorrer, especialmente no norte e leste, áreas onde a nebulosidade permanecerá acentuada devido ao sistema de baixa pressão posicionado entre o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Apesar de não se esperar grande volume de chuva para a região de Rio Claro, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de ventos fortes, trovoadas e queda de granizo. Hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 18,4°C, com máxima prevista de 34°C. No fim de semana, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 18°C e 20°C, enquanto as máximas variam entre 28°C e 30°C. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.