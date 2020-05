SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O técnico Oswlado Alvarez, 63, o Vadão, morreu nesta segunda (25). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um tumor no aparelho digestivo que estava em estado avançado.

A informação foi confirmada pela CBF, onde Vadão trabalhou até o ano passado como técnico da seleção feminina.

Ex-meia-esquerda de passagem discreta por times do interior paulista, ele se destacou como treinador a partir do final da década de 1980. Ficou famoso como formador do que ficou conhecido como “Carrossel Caipira”, a equipe do Mogi Mirim que tinha no ataque Rivaldo, Leto e Válber.

Os três saíram da equipe para jogarem por Corinthians ou Palmeiras. Rivaldo seria eleito o melhor do mundo em 1999.

Como treinador, foi campeão do Torneio Rio-São Paulo de 2001 pelo São Paulo. Também venceu estaduais no Paraná (Athletico-PR, em 1999) e Santa Catarina (Criciúma em 2013). Foi duas vezes técnico da seleção feminina, entre 2014 e 2016 e de 2017 a 2019. Foi campeão da Copa América em 2014 e 2018 mas não obteve bons resultados nos principais torneios que disputou. No Rio de Janeiro, ficou em quarto lugar na Olimpíada de 2016 e acabou eliminado nas oitavas de final do Mundial de 2019.