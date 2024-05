Julia Lima. Foto: João Pires/Instituto Sports

Um dos últimos Wild Card do ITF World Tennis Tour 15 de Rio Claro foi concedido ao talento emergente do tênis nacional, Júlia Lima, uma jovem atleta treinada pela equipe de Renato Messias. Com apenas 14 anos de idade, Júlia é a competidora mais jovem a integrar a chave da Ano IV Copa Feminina de Tênis- etapa Rio Claro, que tem início hoje e se estende até domingo no Clube de Campo de Rio Claro. O torneio reúne atletas experientes e jovens brasileiras em fase de transição, destacando-se pela inclusão de Júlia Lima, em sua primeira participação em um evento profissional.

Atualmente, Júlia detém o título de número 1 de São Paulo na categoria sub-14 e ocupa a sétima posição no ranking nacional. Revelada no Projeto Social Bola Dentro, idealizado por Agostinho Carvalho, hoje ela se desenvolve sob os cuidados da equipe de Renato Messias na Play Tênis, com o apoio adicional do projeto Próxima Geração. A participação de Júlia em Rio Claro marca sua estreia em competições profissionais. A Copa Feminina oferece uma premiação total de US$15 mil e pontos para o ranking da WTA, representando uma oportunidade para Júlia alcançar seus primeiros pontos nesse circuito e, possivelmente, garantir sua estreia no ranking mundial da WTA.

Em resposta ao convite, Júlia expressou sua gratidão ao Instituto Sports: “Estou muito feliz com o convite e agradeço muito ao Instituto Sports. Já treinei com jogadoras profissionais, embora nunca tenha competido em um torneio profissional, e acredito que consigo acompanhar o ritmo delas. Minha expectativa é aproveitar ao máximo essa experiência.”

Além de Júlia Lima, o Instituto Sports concedeu outro Wild Card para Gabriela Feliz da Silva, enquanto a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) selecionou Carolina Laydner para o último convite, complementando o WC que já havia sido anunciado para a colombiana Antonia Samudio.

Os jogos do qualifying desta segunda-feira tiveram início adiado devido às chuvas da noite e da manhã, que deixaram as quadras úmidas. No entanto, as partidas começaram na parte da tarde. Na terça-feira, está programada a rodada final do qualifying e o início da chave principal no Clube de Campo de Rio Claro, com entrada gratuita mediante resgate de ingressos no dia anterior ao evento, através do site https://appticket.com.br/rioclaro2024, ou de forma presencial no dia do evento.

A primeira edição da Copa Feminina de Tênis, em Rio Claro, é apresentada pelo Santander, com apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e copatrocínio do Colégio Objetivo de Rio Claro, Caprem Construtora, Zurich Santander Seguros e Previdência Brasil, Santander Asset Management, EMS Farmacêutica, Azul Linhas Aéreas – Transportadora Oficial, Alupar, Taesa, Aberje, INNI Grand Clay – Bola Oficial, Stella Artois Pure Gold e Wooby Corretora de Seguros. O evento conta com o apoio do AppTicket e da Federação Paulista de Tênis, sendo realizado no Clube de Campo de Rio Claro, e integrando o calendário mundial ITF World Tennis Tour – Feminino.

