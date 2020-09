INFORME PUBLICITÁRIO

Nos grandes centros urbanos, onde pessoas habitam apartamentos, tem sido demonstrado um grande interesse por espécies de animais que ocupem menor espaço e que, ao mesmo tempo, criem um vínculo afetivo com a família.

Como exemplo destes animais, podemos citar as aves: calopsitas, periquitos, papagaios, cacatuas, pequenos mamíferos: hamsters, coelhos, chinchilas, porquinhos da índia, ferrets e primatas, além de répteis: serpentes, iguanas, pogonas, jabutis e tartarugas aquáticas.

O reflexo do interesse do público se nota através da grande variedade de produtos nacionais e importados existentes no mercado para esses animais.

Vale ressaltar que o Brasil é o país com maior diversidade biológica do Planeta, contendo cerca de 15% das espécies vivas. Pode ser destacado, ainda, um grande crescimento nos criatórios especializados que, ao decorrer do tempo, perceberam a importância de melhorar e aperfeiçoar as técnicas para terem melhores resultados, garantindo assim uma melhoria na qualidade de vida e bem estar dos animais.

Ressalta-se, também, a importância da procedência dos animais, os quais devem ser adquiridos de lojas e criatórios que apresentem a licença do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão que estabelece critérios para a permissão, criação e comercialização, minimizando assim o tráfico de animais silvestres e exóticos.

