Thalita Viscardi/Instagran: Técnico do Família CVZ Gui Malvestiti. Técnico comandou o EC José Ometto, no vice-campeonato de Araras, também neste ano de 2024

As equipes do Família CVZ e Boa Vista, ambos jogam pelo empate, nos jogos de volta das semifinais

Site Amador Esportes – A Liga Municipal de Futebol de Rio Claro (LMF), divulgou, de forma oficial, a data, local e horários dos jogos de volta, válidos pelas semifinais do Amador de Rio Claro Série A, que definirão os finalistas. Ambos os jogos serão domingo (24) no Estádio Augusto Schmidt Filho, o ” Schmidtão” , Campo do time profissional do Rio Claro FC.

A primeira partida será no horário das 08h, onde o time do Boa Vista, vai jogar com a vantagem do empate, diante do Porto FC, revivendo a final do Amador de 2023, quando o Boa Vista conquistou o quarto título do Amador de Rio Claro. No primeiro jogo, da semifinal, no Campo do Paulistão, o placar foi de 2×2. O Boa Vista tem vantagem da melhor campanha. O Porto segue em busca do primeiro título no Amador Rio Claro.

No jogo de fundo, no horário das 10h, o duelo será entre Juventus e Família CVZ. No jogo de ida, no Distrital do Cidade Nova, no dia 10/11, o Família CVZ venceu pelo placar de 1×0, e joga por um empate, para ir a sua segunda final do Amador, já que foi vice-campeão em 2016. Já o time do Juventus, um dos maiores campeão da Elite do Amador com 07 títulos, precisará de uma vitória, por qualquer resultado, pois tem a vantagem da melhor campanha, a seu favor.

SEQUÊNCIA

Os finalistas decidirão o título, em jogo único, também no Schmidtão, a princípio no dia 1° de dezembro. Dos times que disputam as semifinais do Amador de Rio Claro, em 2024, o Juventus possui 07 títulos. O time do Boa Vista possui 04 títulos. Já os times do Família CVZ (2016) e Porto FC (2023), ambos têm um vice-campeonato.