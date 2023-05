Imagem ilustrativa.

Com início da alíquota única para o país, botijão de 13 quilos está em média R$ 4,00 mais caro desde segunda (1º)

Desde segunda-feira (1º) o preço do gás de cozinha sofreu aumento devido à unificação da cobrança do Impostos de Circulação sobre Mercadorias- ICMS, estabelecida pela Lei Complementar 192, de março de 2022, mas que só agora entrou em vigor. Com a unificação, cada estado teve que adequar a incidência do imposto sobre o valor do gás.

Segundo o Sindigás, o reajuste médio no Brasil ficou na casa dos 11%. Em reais, no estado de São Paulo, o imposto que era de R$ 12,32 foi agora a R$ 16,34. Segundo revendedores, no território paulista a mudança deve implicar numa alta entre R$ 4 e R$ 5 no preço do botijão de 13 quilos. Os valores variam de acordo com região e depósito, mas estão na casa dos R$ 120,00.

Cuidados no manuseio

Além de pagar um pouco mais pelo gás, o consumidor precisa estar atento aos cuidados na hora da instalação e na utilização do botijão. O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), orienta sobre a compra e uso de botijões de gás após as recentes explosões devido ao vazamento do produto na zona oeste do Recife (Pernambuco) e no Morro do Elefante, ponto turístico de Campos do Jordão.

Na hora de instalar

Instalar o botijão de gás no fogão é coisa relativamente simples, mas que exige cuidados. Em primeiro lugar, é preciso usar uma mangueira de gás e um regulador de pressão de gás aprovados pelo Inmetro. A mangueira é transparente com uma tarja amarela e traz a inscrição NBR8613 e a data de validade. O regulador de pressão tem a marca Inmetro gravada e é válido por cinco anos, e após a data precisa ser substituído. Instale o botijão rosqueando a borboleta do regulador na válvula. Não use ferramentas para fazer isso, apenas as mãos. Para ver se há vazamento, faça espuma de sabão e aplique sobre a válvula. Se a espuma borbulhar é porque há vazamento. Repita a operação. Não se assuste com um pequeno vazamento, o gás não é venenoso e o botijão não irá explodir. Entretanto, caso o vazamento persista, é importante remover o botijão para um lugar ventilado e chamar a empresa distribuidora.

Nunca deite o botijão de gás e nem o coloque em local fechado. Não coloque qualquer tipo de dispositivo no regulador de gás como, por exemplo, manômetros para verificar a pressão. Nunca use mangueira de gás diferente da aprovada pelo Inmetro. O tamanho da mangueira também não pode ser aumentado, então nem pense em fazer extensões juntando várias delas. Nunca passe a mangueira por trás do forno, o calor pode derretê-la e causar acidentes. Ao trocar o botijão, não deixe nenhuma chama acesa e nunca, jamais, em tempo algum tente ver se há vazamento usando um fósforo aceso.