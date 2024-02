SÁBADO (10)

SHOPPING – A folia desenvolvida pelo Shopping Rio Claro em parceria com a Brincares para os pequenos curtirem os dias de carnaval acontece de 10 a 13 de fevereiro, e no sábado tem oficinas de óculos abre-alas às 15h e 17h, e matinê folia kids às 16h e 18h. Evento gratuito; as vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas no local antes das sessões, de acordo com a disponibilidade.

TOSSIU XAPÔ – O Bloco Tossiu Xapô – unidos do Bezerra realiza sua concentração a partir das 14 horas, na praça do Daae, localizada na Avenida 8-A, em Rio Claro. A saída acontece 16h20, sentido Paiquerê. Haverá diversas atrações como 288 Crew, Gabiru, Brenito Macedo, Roxx e Bneguis, Vivi Brasilis e Samba de Ganja.

DESFILE DE CARNAVAL – Conforme programação divulgada pela Secretaria Municipal de Turismo, no sábado (10) o desfile será aberto às 19h45 com o carro da corte momesca e Bloco da Saúde. Às 20h30, o público verá Gaviões da Fiel. Às 22 horas, Império do Samba. Às 23h30, Grasifs Voz do Morro e, a uma hora da madrugada, A Casamba. No Espaço Multiúso, localizado na Rua 3-A, entre os bairros Jardim América e Jardim Floridiana. Haverá música ao vivo após os desfiles.

ANOS DOURADOS – O tradicional Baile Anos Dourados será um dos destaques do Carnaval 2024 de Rio Claro. O evento terá edições gratuitas neste sábado (10) e domingo das 16 às 20 horas, na segunda-feira de carnaval (12) das 17 às 21 horas e na terça-feira de carnaval (13) das 16 às 20 horas. A animação ficará por conta da Banda de Seresteiros Rio-clarense, tocando sambas e marchinhas de carnaval bem conhecidos pelos foliões. No Jardim Público, no Centro.

CLUBE DE CAMPO – No sábado é dia de Carnarock, a partir das 15 horas, no gramado da Sede Social, com espaço kids. Haverá show da banda Sabadabada e Hitmen, com o melhor do pop rock. O CCRC fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

REBANHÃO – A RCC (Renovação Carismática Católica) da Diocese de Piracicaba realiza, de 10 a 13 de fevereiro, o Rebanhão de Carnaval no Ginásio Municipal “Waldemar Blatkauskas”, também conhecido como ginásio do XV, em Piracicaba. De acordo com a organização, o evento católico é uma festa que propõe uma transformação pessoal por meio do louvor a Deus, da alegria, das bênçãos e do encontro pessoal com Jesus. O Rebanhão de Carnaval é aberto ao público e tem entrada gratuita. Para as crianças e adolescentes haverá programação especial com o Rebanhão Kids, com evangelização específica para a idade no domingo (11) e na terça-feira (13). Mais informações: (19) 99751-1379. A sede diocesana da RCC fica na Rua do Rosário, 1.114 – Centro de Piracicaba.

MERCADÃO – Puro Lance comanda o início da tarde no Mercado Municipal de Rio Claro, a partir das 14h30, no Especial de Carnaval. A partir das 18h30, tem Paulo Ivo e Thomas. Na Rua 8, 1.345, no Centro.

VERMELHO – O Bloco Vermelho, um dos recentes movimentos no carnaval de Rio Claro, sai no sábado, reunindo foliões a partir das 16h20, quando acontece a concentração, na praça dos artesãos, em frente ao Shopping. A saída do bloco será às 17h30 e, após o cortejo, a festa acontece no Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Avenida 8 com a Rua 5, no Centro da cidade.

DOMINGO (11)

SHOPPING – No domingo tem oficina de máscaras, desfile de fantasias e bailinho confete das 15h às 18h. Evento gratuito; as vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas no local antes das sessões, de acordo com a disponibilidade.

DESFILE DE CARNAVAL – No domingo também o desfile será aberto às 19h45 com o carro da corte momesca e Bloco da Saúde. Às 20h30 desfila a escola do grupo de acesso Embaixadores do Samba. Às 22h Samuca e, às 23h30, a escola de samba UVA. No Espaço Multiúso, localizado na Rua 3-A, entre os bairros Jardim América e Jardim Floridiana. Haverá música ao vivo após os desfiles.

GINÁSTICO – Os eventos seguem no Grupo Ginástico durante o carnaval e a atração para agitar a tarde é a Matinê Aquática, nas piscinas do clube, a partir das 15 horas. Na Rua 2, 941, no Centro de Rio Claro e o telefone para contato é (19) 3522-3344.

GRÊMIO – A matinê para as famílias acontece no domingo, das 14 às 18 horas. Haverá venda de ingressos para não sócios. Informações pelo (19) 3522-7306. Na Rua 9, 1.569.

FLORIDIANA – Matinê para os pequenos e família a partir das 15 horas, na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana.

CLUBE DE CAMPO – Haverá matinê da família, a partir das 15 horas, no gramado da sede social. A Banda do Veneno faz apresentações às 15h30 e às 18h30 tem Bando D’água, com samba rock. O CCRC fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

VETERANOS – Tem Tarde Dançante a partir das 15 horas, com banda Expresso do Forró, no Veteranos de Rio Claro. Haverá também apresentação e músicas de carnaval. Localizado na Avenida 8, 979, no Centro.

MERCADÃO – Tem Rafa Bortolozzo a partir das 12h30 de domingo, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro da Cidade.

SEGUNDA (12)

SHOPPING – Na segunda, oficina de chapéu colorido, desfile de fantasias e bailinho confete das 15h às 18h. Evento gratuito; as vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas no local antes das sessões, de acordo com a disponibilidade.

GINÁSTICO – Acontece o Baile do Branco e Preto, com Kalu e os Bambas apresentando as melhores marchinhas, sambas e axés antigos, a partir das 20 horas. Na Rua 2, 941, no Centro de Rio Claro e o telefone para contato é (19) 3522-3344.

APURAÇÃO – A apuração das notas das escolas do carnaval de Rio Claro será realizada a partir das 13 horas da segunda-feira, no Ginásio de Esportes Felipe Karam.

CLUBE DE CAMPO – O Baile Carna Clube anima a noite de segunda (12), a partir das 19 horas, no gramado da Sede Social. As bandas Pago10 e Batuque da Nega animam os presentes. O CCRC fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

TERÇA (13)

SHOPPING – E, para fechar o carnaval, no feriado de terça-feira a folia começa às 15h com matinê folia kids, seguida de oficina bobo da corte, às 16h, matinê folia kids às 17h, e às 18h tem mais uma oficina bobo da corte.

DESFILE DE CARNAVAL – Na noite da terça-feira será realizado o desfile das campeãs. No Espaço Multiúso, localizado na Rua 3-A, entre os bairros Jardim América e Jardim Floridiana. Haverá música ao vivo após os desfiles.

FLORIDIANA – Matinê para os pequenos e família a partir das 15 horas, na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana.

CLUBE DE CAMPO – E para encerrar as festividades carnavalescas, a atração é da matinê da família de terça-feira (13), terá show de Samba D’Aninha, a partir das 15 horas, no gramado da Sede Social, com espaço kids. O Clube de Campo de Rio Claro fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro. Sobre a compra de convites para os eventos, o contato é direto na secretaria, pelo telefone (19) 3534-8700.

CORUMBATAÍ – A festa começa no sábado com carnaval de salão, das 22 às 3h. A animação fica por conta da banda Contagem Regressiva. No domingo, haverá matinê das 14 às 18 horas e festa no salão também das 22 às 3h. Na segunda, novamente festa no salão, no mesmo horário dos dias anteriores e na terça-feira, matinê das 14 às 18 horas. Todos os eventos são no Centro Comunitário Urbano de Corumbataí, com entrada gratuita.

ITIRAPINA – A programação em Itirapina começa na sexta, a partir das 20 horas, com marchinha para a melhor idade na Praça da Matriz. No sábado haverá desfile da escola de samba Voz do Morro a partir das 21 horas e shows. Já no domingo, a partir das 15 horas, haverá matinê para as famílias e a partir das 21h30, show na praça. Na segunda, a programação tem início às 20 horas com DJ Guinexx, desfile da escola de samba Voz do Morro e apresentação da escola de samba Gaviões da Fiel Subsede Rio Claro. A música segue com show da banda Babilônia. E na terça-feira, a matinê para a criança acontece às 15 horas e os eventos musicais a partir das 19 horas.

CORDEIRÓPOLIS – A programação do Carnaval em Cordeirópolis está repleta de atrações. A abertura acontece nesta sexta, a partir das 19 horas e diversos artistas passam pelo espaço até as 02h30, localizada na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Campo do Brasil. No sábado, domingo e segunda, a programação segue o mesmo horário. Na terça-feira a festa acontece na Praça Central do município, com banda Tom Dominante a partir das 16 horas, DJs e banho de espuma.

ANALÂNDIA – O agito em Analândia começa nesta sexta, a partir das 22 horas, com pré-carnaval no Calçadão Municipal Ricardo Gregório. No domingo, dia 10, haverá Grito de Carnaval das 16 às 18 horas e das 20h30 às 22 horas haverá desfile de fantasias de luxo com saída da Avenida 1. Das 22 às 2h, show de carnaval com banda no calçadão. Já no dia 11, a partir das 10 horas, acontece o tradicional jogo de futebol Homem X Mulheres, no Estádio dos Eucaliptos. Das 15 às 18 matinê, das 20h30 às 22, desfile de bloco e às 22 horas, show no calçadão. No dia 12, segunda-feira, tem Família Folia, das 16 às 18 horas, na praça do coreto, desfile de escola convidada a partir das 20h30 e show no calçadão às 22 horas. E encerrando as festividades da data, das 15 às 18 horas, matinê no calçadão e, das 20h à meia-noite, encerramento das atividades.