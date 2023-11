Foto – Divulgação

PALESTRA – Acontece nesta sexta, a partir das 19 horas, na Escola Joaquim Ribeiro, na Rua 6, 437, no Centro de Rio Claro, palestra com o professor Marcos Simões, da Unegro. O tema será “É possível o racismo sem racista?”.

MONÓLOGO – A partir das 20h30, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, acontece o monólogo Maria “Olhos D’água”, com Marlene Vitor.

AFROVIBES – O Casarão da Cultura recebe nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, Tributo a Dom Salvador. Evento integra o calendário do projeto Afrovibes. Na Avenida 3, 568, no Centro de Rio Claro.

TEATRO – Segue a Mostra Teatral de Rio Claro e nesta sexta, a partir das 20h30, tem “A mulher real”, no Teatro do Centro Cultural de Rio Claro. A classificação é livre, a direção de Jefferson Lopes e também nesta sexta, a partir das 21h30, no Centro Cultural, tem o espetáculo “A farsa da boa preguiça”, com direção de Lucas Oliveira e classificação etária de 10 anos. Na Rua 2, 2.880, na Vila Operária.

SANTA GERTRUDES – Nesta sexta-feira acontece a abertura e premiação do Salão de Artes e Concurso de Fotografia “A Cidade de Santa Gertrudes”, às 19h30 no Centro Cultural “Isidoro Demarchi”, localizado na Rua 1, nº 790 – Centro, Santa Gertrudes. E para o julgamento e avaliação das obras, foram contratados quatro profissionais renomados na área e que compõem o corpo de Júri: Letícia Tonon, Larissa Morari, Suellem Santana Pimentel e Fernando Pimentel .

PALESTRA II – Apresentação de hipnose acontece nesta sexta-feira, a partir das 19h15, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, na Rua 5, 938. A palestra será ministrada pelo psicanalista clínico Luis Alberto. Entrada gratuita.

SÁBADO (18)

AFROVIBES – Começa a partir das 19 horas deste sábado o Festival Afrovibes, que acontece na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, na Rua 1, 1.104, no Centro de Rio Claro. O show de abertura fica por conta de DJ Rô, seguido de Projeto Pura Art e Carica Sensação. A entrada é gratuita.

BAILE DO HAVAÍ – Acontece neste sábado, a partir das 20 horas, na chácara São Lucas, na Cervejaria Brew Center, em Ipeúna, o Baile do Havaí. O evento será open bar e open food, com vários tipos de chopp e comidas típicas e muitas frutas. A banda General Lee anima a noite, juntamente com DJ Pedrinho do Pânico, DJ Maurício e Balada Kombi. Ambiente familiar e totalmente decorado. Ingressos custam R$ 180,00. Informações pelo telefone (19) 99595-3071.

TEATRO – Os espetáculos deste sábado seguem, às 15 horas tem “A menina que virou história”, da Cia Tempero D’Alma, com classificação livre, no Centro Cultural; a partir das 20 horas, também no CC, acontece a entrega de certificados aos familiares de artistas de teatro que deixaram o seu legado na cidade de Rio Claro. E às 20h30, “Meu pé de laranja lima”, com direção e adaptação de Lucas Oliveira, também no Centro Cultural, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária. Fechando a noite, a partir das 23 horas, o espetáculo “Balada de um Palhaço”, tem direção de Jefferson Lopes e também será apresentadp no CC, com classificação etária de 16 anos.

SESC PIRA – Aprenda a fazer panos de cera, eco-embalagens ecológicas que substituem plástico filme e papel alumínio, usados para fechar recipientes, embrulhar frutas, queijos e outros alimentos. São produzidos com cera de abelha, resina vegetal e óleos essenciais, sendo reutilizáveis por até 6 meses. Com Carina Abreu, da Zum Zum Verde e Najara Lodovico, educadora ambiental. A partir das 10h30, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

SESC PIRA II – Você já pensou no cabelo como uma árvore? O ato de cuidar, crescer e criar raízes são só algumas das similaridades que os fios de cabelo compartilham com as árvores. Inspirada na criação de raízes, o espetáculo “Emaranhada” brota no palco valorizando os fios ancestrais presentes em nossa cabeça. Nesta história, a atriz Amarilis Irani traz ao teatro uma heroína negra, a pequena-grande Mavi, neste sábado, a partir das 16 horas, no Teatro do Sesc Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro da cidade. Ingresso – R$ 30,00 / R$ 15,00 / R$ 10,00 / grátis para crianças até 12 anos.

DOMINGO (19)

AFROVIBES – Segue neste domingo, a partir das 13 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, o Afrovibes. A partir das 13 horas tem show com Pagode do JP, seguido de Tem Fuzuê, DJ Tubarão, DJ Silvinho, ambos de São Paulo, e às 21 horas tem Banda Black Rio. Entrada é gratuita.

SANTA GERTRUDES – O município vizinho faz festa para celebrar o Mês da Consciência Negra, com entrada gratuita e comidas típicas, no Parque “Ruy Raphael da Rocha, no Centro de Santa Gertrudes. A partir das 15 horas tem música com DJ Ursão, seguido do Grupo de Dança Corpo Livre, às 16 horas tem Cia Teatral Caboclo Ventura, às 16h30 tem show de Will Souza. A bateria da Escola de Samba Grasifs – Voz do Morro se apresenta a partir das 17h30, já às 19 horas tem Batucada Boa e a noite encerra-se com o grupo Um Bem a Mais, às 20 horas.

SAMUCA – Neste domingo, a partir das 19 horas, tem ensaio de rua da escola de samba Samuca. O encontro será na praça da Boa Morte. Terá roda de samba após o ensaio, na véspera do feriado.

TEATRO – A Mostra Teatral de Rio Claro termina neste domingo, com diversas atrações. A partir das 15 horas tem Teatro Lambe-Lambe, com direção de Daiane Baungartner, no Centro Cultural. A partir das 18 horas tem “Clube dos comparsas”, com direção de Fernanda Tabuso, também no Centro Cultural, mas com limite de 100 pessoas. E às 20h30, no mesmo local, a Cia Tempora D’Alma apresenta “Faz de conta – Uma obra libertária”, com duração de 50 minutos e classificação de 14 anos, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária.

CORUMBATAÍ – Acontece neste domingo, das 9 às 17 horas, na Praça Central de Corumbataí, a sexta edição do evento “Corumbaixos – o encontro”. Haverá show a partir das 11h30 com a banda Atemporal e sorteio de brindes. A entrada custa R$ 15,00 + um quilo de alimento não perecível. Sem o alimento o valor da entrada é de R$ 20,00. É proibido som, manobras e arrancadas bruscas.

SESI – O espetáculo infantil ‘O Cão e o Lobo’ chega ao Teatro do Sesi Rio Claro neste domingo, com uma apresentação marcada para as 9h. A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser reservados na plataforma Meu Sesi. Para efetuar a reserva é simples: acesse o site www.sesisp.org.br/eventos, faça o cadastro em seu nome e selecione a unidade Rio Claro para encontrar os eventos disponíveis. ‘O Cão e o Lobo’ é uma peça que trata de questões humanas como medo, vulnerabilidade e liberdade. A história narra a vida de um lobo muito magro, que mais parecia um bambu. Esse lobo vivia sozinho e faminto, não comia há tempos. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

SEGUNDA (20)

AFROVIBES – Festival segue nesta segunda-feira com diversas atrações a partir das 13 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, no Centro, com entrada gratuita. A partir das 19 horas tem show com Grupo Aroeira, seguido de Tambu, Bateria Pegada Louka, Grupo Samba & Prosa e às 19h30, Pala Lima canta com a Orquestra Philarmônica de Rio Claro.