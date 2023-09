Kalu e os Bambas animam o Quintal da Teresa neste final de semana

SEXTA-FEIRA (01)

SAMUCA – Tem Botequim da Samuca nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, com Pagode do JF e Grupo Aroeira e convidados. Aniversariantes de agosto e setembro não pagam portaria, para os demais R$ 15,00. Na Avenida 9, 1.200, em Rio Claro.

MERCADÃO – A banda Maloca Fina anima a noite de sexta-feira, no Mercadão Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, a partir das 19 horas, não percam!

CHOPP & CIA – A banda Nebadon anima a noite desta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, uma das esquinas mais animadas de Rio Claro, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro.

SEGREDOS DE MAFÊ – Gabriel Vako anima a noite a partir das 20 horas, nesta sexta-feira, na Avenida 38-A, 1.008, na Vila Alemã, em Rio Claro.

SÁBADO (2)

QUINTAL DA TERESA – Mais uma edição do Quintal da Teresa acontece no sábado, a partir das 18h30. Será uma noite pra lá de especial, segundo a organização! O Quintal mais gostoso de Rio Claro recebe “Kalu e os Bambas” com muita música boa, alegria e amigos pra vida ficar ainda melhor. Envie o comprovante de seu convite (R$ 20,00) para o celular do Vitor (19)99678-9355. Na Rua 5-B, 242, no Cidade Nova.

N. SENHORA DA SAÚDE – Tradicional quermesse de Nossa Senhora da Saúde acontece a partir das 19 horas, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, em Rio Claro, com delícias típicas e muita festa!

SANTA CRUZ – Começa neste sábado, sempre após a celebração da missa, que acontece às 18h30, a tradicional quermesse da Santa Cruz, com muitos pratos típicos, música ao vivo e muita diversão. Na Avenida 10, entre as ruas 8 e 9, em Rio Claro.

MERCADÃO – No sábado, quem sobe ao palco para animar a tarde no Mercadão de Rio Claro é o Grupo Carcará, às 13h30 e, a partir das 17 horas, Pulo do Gato faz a festa, na Rua 8, em Rio Claro.

CINEMA – Os amantes da Sétima Arte e os entusiastas da cultura em Rio Claro têm um motivo para comemorar. O projeto COM.VOCÊ vai promover diversas sessões de cinema gratuitas e abertas à comunidade. As exibições ocorrerão no Teatro do Sesi, com direito à distribuição de pipoca. Os ingressos podem ser reservados pela internet no Meu Sesi. Neste sábado, haverá mostra especial com sessões de curtas de animação e do longa-metragem D.P.A. 3 – Uma aventura no fim do mundo. A partir das 15 horas, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

CHOPP & CIA – Bruno Bíscaro é quem anima a noite de sábado, a partir das 19 horas, no Chopp & Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro do município.

MADALENA – A partir das 22 horas, o Madalena Live Music recebe o público de Rio Claro e região com o melhor do sertanejo, apresentado por Lucas e Rodrigo e DJ Steff, tocando o melhor do funk. Na Rua 5 esquina com Avenida 5, no Centro da cidade.

CIA PAULISTA – A banda Tr3es Caras, tocando o melhor do pop e rock, anima a noite de sábado no Cia Paulista, a partir das 22 horas. Na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro.

DOMINGO (3)

BINGO – Tem Bingo da Cidinha no domingo, a partir das 14 horas, no Centro Comunitário “Beija-flor”, localizado na Rua M-7, 490, no Jardim Cervezão. Serão cinco prêmios e haverá também rodadas extras. Cartela dupla R$ 15,00.

N. SENHORA DA SAÚDE – Tradicional quermesse de Nossa Senhora da Saúde acontece a partir das 19 horas, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova, em Rio Claro, com delícias típicas e muita festa!

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

MERCADÃO – Domingo é dia da banda Atemporal animar os presentes no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, a partir das 12h30.

SANTA CRUZ – Segue neste domingo, sempre após a celebração da missa, que acontece às 18h30, a tradicional quermesse da Santa Cruz, com muitos pratos típicos, música ao vivo e muita diversão. Na Avenida 10, entre as ruas 8 e 9, em Rio Claro.

QUATRO E MEIA – O Projeto Quatro e Meia deste domingo (3), no Lago Azul de Rio Claro, tem Lu Dionizio e banda a partir das 16h30. Não há cobrança de ingresso. A banda é composta por Maicon Osvaldo (violão), Murilo Dionizio (contrabaixo), Maria Laura (bateria) e Lu Dionizio (voz). As interpretações viajam entre MPB, pop-rock, xote e samba.

ADESÕES – O Rotary Club de Rio Claro Norte realiza no próximo dia 10 de setembro, a partir das 12 horas, uma paella caipira, da qual toda renda será revertida para os projetos humanitários do clube. Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 40,00 e crianças de 5 a 8 anos pagam meia-entrada. O evento será na quadra da escola de samba A Casamba, localizada na Rua 3-A, 1.105, na Vila Martins. Pix: 51.560.444/0001-12.

CHOPP & CIA – Ademilson anima a noite do Domingo de Viola no Chopp & Cia, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.