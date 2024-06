Quermesses seguem acontecendo em Rio Claro. Neste final de semana, começando hoje, sexta, tem festa na paróquia de São João Batista. E no sábado e domingo, Santo Antônio também faz quermesse

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 07 a 09 de junho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (7)

MERCADÃO – Hoje tem Kalú, tocando o melhor do samba rock, MPB e pop, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. Espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

BLACK JUNE – A festa terá início nesta sexta-feira (7), às 19h, na Praça dos Ferroviários, localizada na Avenida 7 com Rua 1, centro histórico de Rio Claro. No sábado e domingo, as atividades serão na antiga estação ferroviária, no sábado a partir das 18h e no domingo às 12h. Hoje apresentações são: DJ Roo, Projeto Pura Art, com samba e carnaval, e DJ Easy Nylon. No sábado (8), com Tem Fuzuê, Julio Neri, TM Mascote e DJ Roo, Samba e Prosa, Uintal do Gersão, e o projeto Samba a Dois com Walmir Borges e Luciana Mello. No domingo (9), com Encontro de Batuqueiros, Kleber Mumu, Jeito Simples, Grupo Aroeira, TM Mascote e DJ Roo, Jean Tassy e bateria Pegada Louka, da Grasifs.

A atração principal da noite de sábado é o projeto Samba a Dois com Walmir Borges e Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues

S. J. BATISTA – A Festa do Padroeiro segue neste final de semana, nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, na Matriz de São João Batista, localizada na Rua 6, sem número, no Centro de Rio Claro. Muitas delícias e diversão para toda família. Música ao vivo todos os dias!

LAGO – A prefeitura de Rio Claro realiza nesta sexta-feira (7) o evento “Meio Ambiente no Lago”, das 8 às 11 horas, no Lago Azul. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O evento, organizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por intermédio da Sala Verde, inclui exposição sobre o tratamento de água e tratamento de esgoto, doação de mudas arbóreas, bate-papo sobre a importância da inclusão, exposição de animais peçonhentos e cuidados com a dengue e visita ao jardim sensorial para uma conversa sobre plantas.

FILME – Exibição do filme de Washington da Conceição “Obazuka a Missão”, a partir das 20 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

CARROS – Encontro de Carros Antigos acontece na Feira do Produtor Rural, a partir das 18h, no Espaço Livre da Vila Martins, na Rua 3-A. Haverá show com DJ Kamaraum, artesanato, praça de alimentação e produtos diversos.

SESI PIRA – Com participação especial de Maria Gadú e Alessandra Maestrini, a Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga realiza no dia 07/06, sexta-feira, um concerto em comemoração aos 80 anos do mestre Chico Buarque. O evento, que ainda conta com uma Roda de Viola com o cantor e compositor Yassir Chediak, tem entrada gratuita e acontece no CAT Sesi Piracicaba (avenida Luiz Ralph Benatti, 600, Vila Industrial). A abertura dos portões está marcada para as 18h, com a apresentação de Chediak às 18h30. A atração principal está prevista para começar às 20h.

Maria Gadú. Foto: Loiro Cunha/Divulgação

CHOPP E CIA – A banda Bloondy Mary é quem anima a noite de sexta-feira,. a partir das 19 horas, no Chopp e Cia, localizado na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SÁBADO (8)

MERCADÃO – Flávinho no Pagode é quem anima a tarde de sábado, a partir das 14h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. E na parte da tarte, a partir das 18h30, é a vez do Grupo Aroeira subir ao palco.

STO ANTÔNIO – Segue neste final de semana, sábado e domingo, a partir das 19h, na Capela de Santo Antônio, na Rua P-4 com avenidas P-23 e P-25, na Vila Paulista, mais uma edição da tradicional quermesse, com muitas delícias e diversão para toda família.

ARRECADAÇÃO – Acontece neste sábado, das 8h30 às 11h, no Centro Espírita Verdade e Luz, na Avenida 5, 1415, no Jardim Claret, arrecadação de alimentos não perecíveis, roubas, cobertores, utensílios domésticos e produtos de higiene pessoal e limpeza. Também é possível fazer pix para o CNJP 56.399.751/0001-87. Doações são encaminhadas às famílias necessitadas. Informações pelo telefone (19) 99413-5344.

FESTA JUNINA – Corumbataí realiza neste sábado, a partir das 19 horas, na Praça Central do município, a Festa Junina Comunitária. Haverá apresentação das danças típicas, música ao vivo com Anderson Viola e a distribuição gratuita de vinho quente, quentão, pipoca e trenzinho para as crianças. Barracas estarão vendendo comidas típicas e a renda seja revertida às entidades participantes. Serão vendidas delícias como milho verde, cuscuz, cachorro quente e muito mais!

SANTA GERTRUDES – Município celebra a Semana do Meio Ambiente com a primeira passarinhada, na Fazenda São Bento, no sábado, a partir das 8 horas. Evento é gratuito e toda população é convidada a prestigiar, curtir e conhecer um pouco mais sobre este universo tão vasto e maravilhoso.

CLUBE DE CAMPO – Sábado tem roda de conversa com Camila Folkas, para falar sobre o poder das plantas medicinais, a partir das 9h30, no Clube de Campo de Rio Claro, no quiosque do tênis. É preciso fazer inscrições através da secretaria do clube e o evento conta com entrada solidária, sendo um lata ou pacote de leite em pó que seja encaminhado para doação. o Clube fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Acusticanos sobem ao palco a partir das 20 horas de sábado, em uma das esquinas mais agitadas de Rio Claro, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro, não perca!

GRÊMIO – Acontece neste sábado, a partir das 9 horas, no Grêmio Recreativo da Cia Paulista, localizado na Rua 9, na Santa Cruz, o 1º Motorcycle, em parceria com Insanos MotoClube. Serão diversas atividades acontecendo e muitas atrações para os presentes. Haverá espaço kids para as crianças e muito mais! Os valores das entradas estão sendo divulgados pelo moto clube e na página do Grêmio, no Facebook, confira!

CIA PAULISTA – A banda Namp anima a noite no Cia Paulista neste sábado, a partir das 22 horas, na Rua 2, 2880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural “Roberto Palmari”

DOMINGO (9)

MERCADÃO – Domingo tem Duo com o Komossomos, tocando o melhor do rock nacional e internacional, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro.

FEIJOADA – A Associação Espírita Francisco Candido Xavier realiza no dia 9 de junho, a partir das 11h30, no Salão da USE, localizado na Avenida 19, entre as ruas 13 e 14, no bairro Consolação, sua feijoada. As adesões de almoço no local custam R$45,00 por pessoa e a marmitex, com a feijoada completa, R$75,00. As bebidas são à parte. Informações de adesões pelos telefones (19) 99831-5721 ou (19) 98192-3272 ou na Rua 2, 1604, no Centro e na Casa Chico Xavier, na Rua São Pedro, 41, em Santa Gertrudes.

MÚSICA – Tem a tradicional Seresta, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita. No local são comercializados petiscos e bebidas.

ARRAIAL – Tem Arraial do Malados Bar neste domingo, a partir das 13 horas, com diversas atrações, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Na Rua 1JSP com a Rua 14, no bairro Jardim São Paulo.

CENTRO CULTURAL – Stand up “Se é que você me entende” acontece no Centro Cultural, a partir das 19 horas, na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

QUATRO E MEIA – Projeto Quatro e Meia acontece a partir das 16h, no Lago Azul com Lu Dionizio e Banca, com entrada gratuita e muita música de qualidade para os presentes.

ADESÕES – Já estão à venda as adesões da Feijoada do GACC, que acontece no dia 15 de junho. O valor é de R$70,00 e acompanha arroz branco, couve, vinagrete e farofa. A retirada será a partir das 11 horas, na Avenida P17, 253, na Vila Paulista. Informações pelos telefones (19) 99621-9518 ou 3534-5612.

CHOPP E CIA – E para fechar o domingo com chave de ouro, o Domingo de Viola acontece com animação e talento de Matheus Ferrari e Rodrigo, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CLUBE DE CAMPO – Feira do Sócio Empreendedor acontece das 11 às 15h, embaixo da marquise da sede social do Clube de Campo, localizado na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

RC GEEK FESTIVAL – Acontece neste domingo, das 10 às 19 horas, no Grupo Ginástico Rio-clarense, localizado na Rua 2, entre as avenidas 3 e 5, no Centro, mais uma edição do Rio Claro Geek Festival, um evento que já tomou grandes proporções e reúne anualmente os apaixonados pelo tema. Informações sobre programação e venda de ingressos através do site www.rcgf.com.br.